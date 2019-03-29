2382 дрофы-красотки, содержавшиеся в частном питомнике, выпущены на просторы Кызылкумской пустыни в марте, сообщила пресс-служба Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды.

Выпуск птиц произведен в рамках соглашения о сотрудничестве между Госкомэкологии и питомником компании Falcon Hunting Solutions.

С 2006 года в Узбекистане работают два центра — в Навоийской и Бухарской областях — по воспроизводству дрофы-красотки для восстановления численности этого вида в дикой природе. В общей сложности из двух центров выпущено 16320 птиц.

Дрофа-красотка, или вихляй восточный, занесена в Красную книгу Узбекистана в 2009 году как уязвимый вид. Распространены в пустыне Кызылкум. Численность и ареал начали сокращаться в 1960-х годах.

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