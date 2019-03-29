«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагает читателям подборку из семи увлекательных мероприятий выходных 30−31 марта в Ташкенте.
В столице стартовала премьера мультфильма «Дамбо».
Во Дворце творчества молодежи проходят Дни японских фильмов.
Мюзикл о любви отца к дочерям «Скрипач на крыше» можно посмотреть 30 марта в Молодежном театре Ташкента.
В театре марионеток Silk Route Marionettes в субботу и воскресенье пройдет спектакль «Красавица и Чудовище».
Расписание других спектаклей — на Afisha.uz.
Выступления акробатов, жонглеров, фокусников, воздушных гимнастов Большого российского цирка «Драйв» проходят в Ташкенте.
В субботу в теннисном клубе «Узбекистан» состоится концерт дуэта Rauf & Faik.
Галерея Bonum Factum приглашает на выставку Сергея Прокудина-Горского «Однажды в Туркестане». На выставке будут представлены фотографии, снятые в 1907−1911 годах в Туркестане, посетители также смогут познакомиться с ретроспективой старого Ташкента.
Вязаные игрушки, декоративные подушки, сумки, шкатулки и многое другое можно будет найти на ярмарке ручных изделий в ТЦ Atlas «Чиланзар».
В субботу в студии «Миг творчества» пройдет «Пиратский квест», где детей будут ждать пиратские загадки, уловки и задания на храбрость.
Конноспортивный клуб Argamak Sher приглашает на выступление мастеров-наездников и знакомство с лошадьми.
В воскресенье Smartum научит детей собирать кубик Рубика за 20 секунд, а также проведет мастер-класс по программированию.
В GroundZero Kitob Olami пройдет сценическая импровизация на пьесу Эдварда Радзинского «Я стою у ресторана: замуж — поздно, сдохнуть — рано» в исполнении актеров театра «Ильхом» Юлии Плакиды и Яна Добрынина.
Рекордные семь тонн сумаляка приготовят в субботу на территории Central Park.
The Time, «Семь Пятниц», CMI, Barxan и другие заведения столицы приглашают на вечеринки.
В субботу в Human House пройдет выступление поп-рок группы With Koks.
Все мероприятия в Ташкенте — в календаре Afisha.uz.
Веб-сайт: afisha.uz
Facebook: fb.com/afishauz
Instagram: @afishauzb
Telegram: t.me/afishauz