«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагает читателям подборку из семи увлекательных мероприятий выходных 30−31 марта в Ташкенте.





В столице стартовала премьера мультфильма «Дамбо».

Во Дворце творчества молодежи проходят Дни японских фильмов.





Мюзикл о любви отца к дочерям «Скрипач на крыше» можно посмотреть 30 марта в Молодежном театре Ташкента.

В театре марионеток Silk Route Marionettes в субботу и воскресенье пройдет спектакль «Красавица и Чудовище».

Расписание других спектаклей — на Afisha.uz.





Выступления акробатов, жонглеров, фокусников, воздушных гимнастов Большого российского цирка «Драйв» проходят в Ташкенте.

В субботу в теннисном клубе «Узбекистан» состоится концерт дуэта Rauf & Faik.





Галерея Bonum Factum приглашает на выставку Сергея Прокудина-Горского «Однажды в Туркестане». На выставке будут представлены фотографии, снятые в 1907−1911 годах в Туркестане, посетители также смогут познакомиться с ретроспективой старого Ташкента.

Вязаные игрушки, декоративные подушки, сумки, шкатулки и многое другое можно будет найти на ярмарке ручных изделий в ТЦ Atlas «Чиланзар».





В субботу в студии «Миг творчества» пройдет «Пиратский квест», где детей будут ждать пиратские загадки, уловки и задания на храбрость.

Конноспортивный клуб Argamak Sher приглашает на выступление мастеров-наездников и знакомство с лошадьми.

В воскресенье Smartum научит детей собирать кубик Рубика за 20 секунд, а также проведет мастер-класс по программированию.





В GroundZero Kitob Olami пройдет сценическая импровизация на пьесу Эдварда Радзинского «Я стою у ресторана: замуж — поздно, сдохнуть — рано» в исполнении актеров театра «Ильхом» Юлии Плакиды и Яна Добрынина.

Рекордные семь тонн сумаляка приготовят в субботу на территории Central Park.





The Time, «Семь Пятниц», CMI, Barxan и другие заведения столицы приглашают на вечеринки.

В субботу в Human House пройдет выступление поп-рок группы With Koks.

Все мероприятия в Ташкенте — в календаре Afisha.uz.

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