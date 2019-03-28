UzCarlsberg — первый в Узбекистане международный завод в своей отрасли — ориентируется в своей деятельности на наиболее высокие требования и стандарты. В компании внедрена система менеджмента качества ISO 9001 и 22000. А теперь UzCarlsberg — еще и первый в Узбекистане обладатель сертификата Технического университета Мюнхена (Германия).





ТУМ является единственным техническим университетом Баварии, одним из наиболее крупных вузов в Германии с мировым именем и высоким уровнем образования по техническим и естественно-научным специальностям. Университет, будучи в объединении технических университетов Германии (TU 9), входит в список 20 лучших университетов Европы и в 5 лучших университетов Германии.

Исследовательский центр Вайнштефан — одно из подразделений ТУМ — возник на базе монастыря, производившего солодовые напитки с 1040 года. За свою тысячелетнюю историю Вайнштефан стал одним из авторитетных центров в области производства продуктов питания.





Ежегодно несколько сотен производителей в Баварии и по всему миру проходят сертификацию в этом исследовательском центре. Штамп TUM на этикетке продукта со словами Continuous quality testing — гарантия неизменного качества, которое находится под постоянным мониторингом в ТУМ.

Каким образом проходил процесс сертификации? Поскольку для ТУМ это был первый проект в регионе, они направили своего представителя для полной инспекции завода и процесса производства. Ознакомившись с технологией, произведя забор образцов для дальнейших анализов в Мюнхене, специалисты из Германии оказались полностью удовлетворены стандартами качества на производстве, а также используемым сырьем.





Следующим этапом оказалось тестирование самого продукта: как по химическим параметрам, так и по органолептическим (вкусовым). Положительные результаты анализов позволили UzCarlsberg после первого же тестирования получить право на использование печати TUM. Впрочем, это только начало: процедура сертификации такова, что образцы продукции необходимо высылать каждый месяц, чтобы раз за разом подтверждать неизменность стандартов качества.





Технический университет Мюнхена (ТУМ) был основан в 1868 году с амбициозной целью «служить обществу технического прогресса, постоянно набирающего обороты». И столетия спустя университет с честью справляется с возложенными на него ожиданиями. ТУМ позиционирует себя как «университет предпринимательского мышления и действия» — междисциплинарный хаб, действующий как мост между наукой и практикой, призванный не просто создавать новые знания, но и способствовать их активному внедрению в экономику.

В стенах вуза выросли 17 нобелевских лауреатов, а среди основателей и руководителей многих крупных немецких предприятий — выпускники этого университета. Дипломы ТУМ украшают кабинеты топ-менеджеров BMW, Siemens, Volkswagen, Bayer AG и других.





OOO UzCarlsberg является компанией со 100% иностранными инвестициями, осуществляющей свою производственную деятельность в республике с 2007 года. С 2017 года предприятие является частью международной группы компаний CBC, имеющей большой опыт производства и реализации напитков ведущих международных брендов на рынках более чем 40 стран мира. UzCarlsberg осуществляет также экспортную деятельность. Кроме того, продукция завода с 2008 года производится по лицензии в России.

В UzCarlsberg функционирует бесплатный Visitor center, где в ходе познавательной экскурсии всем желающим старше 20 лет рассказывают о стандартах качества в компании.

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