Магия цифр постоянно влияет на жизнь и желания людей. Они стремятся к тому, чтобы красивые сочетания цифр окружали их повсюду и дарили успех, уверенность и приятные впечатления. Особенно это проявляется в выборе номера оператора сотовой связи. Красивый номер позволяет подчеркнуть индивидуальность своего обладателя: его легко запомнить и сложно спутать с другими. Для корпоративных клиентов запоминающийся номер является верным помощником в бизнесе: он выгодно выделит компанию среди конкурентов и усилит влияние бренда. При этом чем больше одинаковых цифр повторяется в номере, тем ценнее и желаннее он становится.

Мобильный оператор UMS предлагает поймать момент и воспользоваться удобной возможностью подключить красивые номера по существенно выгодным

ценам. Ведь в эти дни компания начала акцию «Лови момент!». В ней участвуют наиболее красивые номера компании, относящиеся к категориям Platinum Light,

Platinum, Platinum Plus, Super Platinum (в Ташкенте). Абоненты других регионов, наряду с этими категориями, могут также подключить со скидками номера Gold и

Super Gold. Для этого достаточно выбрать один из годовых тарифных планов UMS.

Кроме этого, продолжается другая акция — «Скидки на красивые номера». В ней участвуют категории Steel Light, Steel, Bronze, Silver Light и Silver. Обычно

цены на них варьируются от 63 000 сумов до 2 105 000 сумов в зависимости от категории и региона подключения. Однако выбрав в дни проведения акции один

из тарифных планов UMS с абонентской платой от 33 000 сумов в месяц, абоненты и корпоративные клиенты автоматически получают скидку на ту или

иную категорию номеров.

Списки номеров, участвующих в акциях, регулярно обновляются на корпоративном сайте UMS с указанием цен без скидок. Таким образом, потенциальный абонент компании, находясь дома или на работе, может предварительно просмотреть все доступные номера, выбрать один или несколько и с этой информацией прийти в любой из офисов UMS с оригиналом паспорта.

«Наша цель — предоставление доступного и удобного сервиса не только путем повышения качества услуг, но и снижения цен на наши эксклюзивные услуги. Это касается и номеров особой категории. Красивые номера UMS привлекают внимание населения и корпоративного сегмента с первых дней деятельности оператора, так как служат средством повышения имиджа и статуса абонента. А в рамках наших акций номера стали еще доступнее для различных сегментов рынка мобильной связи», — комментирует Лола Филатова, коммерческий директор ООО UMS.

Весна — пора обновления, приятных изменений и начала дальнейшего совершенствования. И это отличное время, чтобы стать абонентом UMS. Учитывая, что компания недавно обновила практически все наиболее популярные тарифные планы, предоставив больше минут, МБ и SMS по прежним ценам, подключение к мобильному оператору в эти дни станет по-настоящему важным шагом на пути к экономии средств и получения больших преимуществ.

Сайт: ums.uz

Telegram: @UMSrus

На правах рекламы.