Официальный центр по уходу за автомобилем Shell запускает акцию для счастливых обладателей Chevrolet Captiva, Chevrolet Malibu и Chevrolet Tracker.

Только в период с 27 марта по 30 апреля при покупке моторного масла Shell Helix в фирменном сервисном центре Shell — масляный фильтр в подарок.

Основной задачей масляного фильтра можно считать очистку масляного контура двигателя. Ведь масло используется в нем не только для снижения трения, но и для охлаждения, а также отвода продуктов распада и износа. По принципу они очень похожи на фильтры для очистки воды, только работают в более жестких условиях, а также требуют более частой замены.





«Шелл» использовал весь свой опыт в области разработки масел на каждом из этапов производства Shell Helix — от технологии базовых масел до подбора присадок и смешивания компонентов. В ассортимент моторных масел Shell Helix входит, помимо прочего, полностью синтетическое масло Shell Helix Ultra, изготовленное на основе 100% синтетического базового сырья с высококачественными присадками. Это всесезонное масло премиум-класса для ежедневной езды, обеспечивающее непревзойденную защиту от износа, коррозии и образования отложений.

Автомобиль скажет спасибо.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 98−117−87−11

Сайт: premium-oil.uz

Адрес: Юнус-Абад 19-квартал, ул. Юнус-Ота

Ориентир: заправка «Узмалоил»

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