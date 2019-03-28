С 1 апреля физические и юридические лица смогут обращаться за получением государственных услуг в любые центры государственных услуг, независимо от прописки и почтового адреса. Об этом сообщило Агентство государственных услуг при Министерстве юстиции в своем Telegram-канале.

Внедрение принципа экстерриториальности при получении госуслуг предусмотрено постановлением президента от 15 февраля. Ранее планировалось установить новый порядок с 1 июня.

Центры государственных услуг при Народных приемных президента заработали с 1 января 2018 года. Ожидается, что в течение 2018−2020 годов они начнут оказывать около 60 видов услуг.