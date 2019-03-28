Научно-исследовательский университет «Высшая школа экономики» — Санкт-Петербург (НИУ ВШЭ-СПб) совместно с консалтинговой компанией «Neo-Consulting — Обучение за рубежом» организовывают вступительные экзамены для абитуриентов Узбекистана. НИУ ВШЭ-СПб занимает лидирующие позиции в образовании, исследовании и разработках в областях социально-экономических и гуманитарных наук. Университет находится на высоких позициях в различных мировых рейтингах: 38 место среди ведущих молодых университетов мира по версии QS World University Rankings 2018/2019.

Согласно предметному рейтингу QS, НИУ ВШЭ входит в топ-100 лучших университетов мира по направлению «Социология» и «Политика и международные исследования», в топ-150 по «Экономике и эконометрике», «Математике» и «Философии».

По версии Times Higher Education World Young University Rankings 2018, университет занимает первое место в России и 84 место в мире.





Преимущества обучения в НИУ ВШЭ-СПб для граждан Узбекистана:

диплом вуза признается в Узбекистане без нострификации, так как НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург входит в список 500 лучших университетов мира;

экзамены будут проводиться бесплатно в Ташкенте, без выезда в Санкт-Петербург;

возможность получения частичных грантов на оплату обучения (до 70%);

12 бакалаврских и 14 магистерских программ, включая англоязычные. Также здесь реализуются четыре программы двойного диплома со знаменитыми европейскими университетами;

возможность дополнительно изучать иностранные языки: английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский, японский, корейский, хинди, арабский;

прохождение стажировок в компаниях-партнерах (ПАО «Лукойл», «Делойт и Туш СНГ» и другие);

возможность жить и учиться в одном из наиболее красивых и безопасных городов мира;

более 100 студенческих организаций, тысячи мероприятий и свое студенческое самоуправление;

комфортное проживание в современных общежитиях, оснащенных прачечными, спортзалами и бесплатным Wi-Fi. Общежития ВШЭ в Санкт-Петербурге признаны лучшими в России.





Прием заявок осуществляется в офисе компании Neo-Consulting. У абитуриента есть возможность выбрать до двух образовательных программ, что увеличивает шансы на поступление.

В зависимости от программы абитуриент сдает математику, английский язык, русский язык, историю.

Перечень документов для поступления на программы бакалавриата:

паспорт с нотариально заверенным переводом на русский язык;

сертификаты, свидетельствующие о достижениях (IELTS, TOEFL и так далее).

Перечень документов для поступления на программы магистратуры:

паспорт с переводом на русский язык;

CV (резюме);

мотивационное письмо;

не менее одного рекомендательного письма;

диплом бакалавра с оценками;

документы, подтверждающие достижения (языковые сертификаты, участие в конференциях, победы в конкурсах, научные публикации и тому подобное).





Обучение в НИУ ВШЭ-СПб станет прочным фундаментом, который поможет реализовать свои профессиональные амбиции. Регистрация в университет и на экзамены открыта для всех желающих.

Компания Neo-Consulting на протяжении восьми лет предоставляет квалифицированную консультационную поддержку в области образования за рубежом.

Подробную информации об университете, зачислении, экзаменах, количестве мест и стоимости можно получить по телефонам: (+998) 93−603−00−30, (+998) 99−886−57−77.

Адрес: Яккасарайский р-н, ул. Юсуф Хос Ходжиб, 43

Ориентир: посольство Италии, ст. метро «Космонавты»

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