19 марта президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание, на котором обсуждался вопрос пропаганды чтения среди молодого поколения.
«Газета.uz» предложила руководителям разного уровня рассказать о 10 книгах, которые они советуют прочитать каждому. Председатель Государственного налогового комитета Бехзод Мусаев назвал книги, которые повлияли на его характер и мировосприятие.
- «Грустные глаза», Худайберды Тухтабаев
- «Преступление и наказание», Фёдор Достоевский
- «Двадцать тысяч лье под водой», «Дети капитана Гранта», Жюль Верн
- «Голова профессора Доуэля», «Ариэль», Александр Беляев
- «Машина времени», Герберт Уэллс
- «Королева Марго», Александр Дюма
- Стихотворения Эркина Вахидова
- Стихотворения Мухаммада Юсуфа
«Фантастические романы оказали на меня колоссальное воздействие. Они позволяют строить планы на будущее, научиться предаваться мечтам. Благодаря такого жанра произведениям у молодого поколения появляются новые, смелые идеи, которые раньше, казалось, невозможно даже представить», — рассказал «Газете.uz» Бехзод Мусаев.
Ранее 10 рекомендуемых книг представили директор Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Комил Алламжонов, генеральный прокурор Отабек Муродов, министр юстиции Русланбек Давлетов и министр высшего и среднего специального образования Ином Маджидов.