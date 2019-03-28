19 марта президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание, на котором обсуждался вопрос пропаганды чтения среди молодого поколения.

«Газета.uz» предложила руководителям разного уровня рассказать о 10 книгах, которые они советуют прочитать каждому. Председатель Государственного налогового комитета Бехзод Мусаев назвал книги, которые повлияли на его характер и мировосприятие.

«Грустные глаза», Худайберды Тухтабаев

«Преступление и наказание», Фёдор Достоевский

«Двадцать тысяч лье под водой», «Дети капитана Гранта», Жюль Верн

«Голова профессора Доуэля», «Ариэль», Александр Беляев

«Машина времени», Герберт Уэллс

«Королева Марго», Александр Дюма

Стихотворения Эркина Вахидова

Стихотворения Мухаммада Юсуфа

«Фантастические романы оказали на меня колоссальное воздействие. Они позволяют строить планы на будущее, научиться предаваться мечтам. Благодаря такого жанра произведениям у молодого поколения появляются новые, смелые идеи, которые раньше, казалось, невозможно даже представить», — рассказал «Газете.uz» Бехзод Мусаев.

Ранее 10 рекомендуемых книг представили директор Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Комил Алламжонов, генеральный прокурор Отабек Муродов, министр юстиции Русланбек Давлетов и министр высшего и среднего специального образования Ином Маджидов.