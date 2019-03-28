4 апреля в панельной дискуссии «Лаборатории бизнеса» заместитель министра инновационного развития Юлбарсхон Мансуров расскажет о развитии науки и целесообразности реформы высшего образования в Узбекистане.

Что происходит с наукой Узбекистана? Как сделать научную отрасль рентабельной? Что нужно изменить в системе высшего образования, чтобы стать конкурентоспособными на мировом рынке? Эти вопросы волнуют многих молодых людей и тех, кому небезразлично будущее Узбекистана.

Встреча пройдет c 18:30 до 21:00 в коворкинг-центре GroundZero Kitob Olami. Участникам необходимо пройти обязательную регистрацию. Стоимость участия — 50 тысяч сумов. Скидка 50% — преподавателям, студентам и госслужащим — действительна только при предъявлении удостоверения.