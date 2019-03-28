Вертолет Министерства обороны Казахстана Ми-8 разбился в среду в Кызылординской области. Все члены экипажа — 13 человек — погибли, сообщило ИА «Казинформ»

Судно следовало в составе звена из четырех боевых вертолетов из Актау в Шымкент. «Перелет проходил в рамках комплексной проверки и учений специальных подразделений „Алтын жебе“ в темное время и в сложных метеорологических условиях», отметили в Минобороны.

Два вертолета приземлились в Кызылорде, третий вернулся к месту крушения. Минобороны начало расследование обстоятельств авиакатастрофы. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился оказать материальную помощь семьям погибших.