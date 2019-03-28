Академия Генеральной прокуратуры Узбекистана совместно с прокуратурой Чиланзарского района Ташкента и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) 27 марта запустили проект по мерам отведения и восстановительному правосудию для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.

Проект, пилотируемый в Чиланзарском районе, направлен на снижение уровня безнадзорности и беспризорности, а также уменьшение числа детей, содержащихся в исправительных учреждениях или помещаемых в центры временного содержания.

«Этот уникальный проект направлен на то, чтобы избежать негативных последствий помещения детей в специализированные учебно-воспитательные учреждения, поскольку судебный процесс может привести к их стигматизации», — сказал начальник Академии Генпрокуратуры Евгений Коленко.

«Теперь дела несовершеннолетних в конфликте с законом не будут направляться в суды. Они будут рассматриваться на уровне районной прокуратуры с применением альтернативных мер, которые способствуют восстановлению ущерба, причиненного преступлением, и направлены на реабилитацию и реинтеграцию несовершеннолетнего», — отметил он.

Проект будет способствовать внедрению двух основных международных стандартов правосудия в отношении несовершеннолетних, упомянутых в Конвенции ООН о правах ребенка:

лишение свободы детей в возрасте до 18 лет должно быть применено только в качестве крайней меры;

дети до 18 лет должны рассматриваться вне официальной системы уголовного правосудия, где это уместно или возможно.

Дети в возрасте 14−18 лет из Чиланзарского района, совершившие менее тяжкие уголовные преступления, а также дети в возрасте 16−18 лет, совершившие административные правонарушения, отныне будут направляться в Отдел по отведению от системы правосудия при Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних. Обученный персонал будет выявлять потребности ребенка и его семьи, разрабатывать индивидуально подобранные виды деятельности для изменения поведения ребенка, таким образом предотвращая повторные правонарушения, сообщили в представительстве ЮНИСЕФ.

Отведение подразумевает заключение договора с несовершеннолетним, который несет полную ответственность за свои действия и возмещение вреда, причиненного совершенным преступлением. Пока ребенок выполняет условия договора, дело не возбуждается или приостанавливается. Условиями договора могут быть посещение образовательных или спортивных секций, получение профессиональных навыков.

Восстановительное правосудие — это подход, при котором несовершеннолетний правонарушитель или потерпевший и любые другие лица и члены сообщества, затронутые преступлением, с помощью посредника (фасилитатора) вместе участвуют в разрешении проблем, возникших в связи с преступлением.

В Отдел по отведению при межведомственной комиссии вошли сотрудники разных инстанций Чиланзарского района: психологи, представители Союза молодежи, Комитета женщин, Центра «Оила», инспекторы органов внутренних дел и социальные работники.

Разработаны пять этапов применения мер отведения и подхода восстановительного правосудия в отношении несовершеннолетних.

Первый этап — перенаправление, которым занимаются прокурор и межведомственная комиссия. Критерии, по которым прокурор будет уполномочен направлять дело на отведение, — достижение ребенком минимального возраста и признание вины. Если ребенок не признал свою вину, в его отношении действует презумпция невиновности, и дело перенаправляется в суд для установления правосудия.

Второй этап — подготовка, под которой подразумевается, что социальный работник и психолог проводят оценку рисков и потребностей несовершеннолетнего. Это позволит создать достоверную картину о правонарушителе, обстановке в семье и школе. Эксперты выявят причины и обстоятельства, при которых было совершено преступление.

Третий этап — фасилитация. В Отделе по отведению будут работать две группы экспертов, рассматривающих дела с участием потерпевшей стороны и без нее, если таковой нет. Далее будет применен подход восстановительного правосудия и заключение соглашения с правонарушителем, которое является четвертым этапом.

Пятый этап — мониторинг выполнения условий соглашения. Анализ возложен на опекунов или группу поддержки, которая будет участвовать от имени опекунов, а также на махаллю и Союз молодежи. Отчет о прогрессе несовершеннолетнего минимум раз в месяц предоставляется прокурору, который при невыполнении условий может направить дело в суд.

При этом в суде все, что было на стадии отведения, не считается признанием вины, и не принимается во внимание.

В случае административных правонарушений мотивацией для выполнения всех условий может стать аннулирование штрафа, возлагаемого на родителей правонарушителя.

Глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Саша Грауманн отметил, что перед Узбекистаном стоит задача обеспечить защиту детей, вступивших в конфликт с законом, т. к. несовершеннолетние уязвимы и могут злоупотреблять своими правами. Именно из-за различия между потребностями детей и взрослых и уязвимости детей требуется разделить законы, органы и суды, занимающиеся преступлениями, совершенными лицами младше 18 лет.

«Конвенция ООН ясно дает понять, что лишение свободы в отношении несовершеннолетних должно использоваться в течение кратчайшего периода», — сказал он.

Глава представительства ЮНИСЕФ подчеркнул, что согласно международным исследованиям, подходы восстановительного правосудия демонстрируют положительные результаты как для ребенка, так и для общества в целом. Они способствуют реинтеграции и реабилитации ребенка, а также возмещению причиненного ущерба. Как показывает мировой опыт, отстранение детей от уголовного преследования ведет к уменьшению преступлений, совершаемых несовершеннолетними.

«В некоторых странах применяется мера отведения на уровне судебного разбирательства. То есть даже если дело передано в суд и вина несовершеннолетнего доказана, ребенок может требовать применить меры отведения в отношении себя в суде. Меры направлены на снижение уровня правонарушений среди несовершеннолетних, на то, чтобы ребенок должен осознать свою ответственность. В молодых людях должно расти доверие к системе правосудия и понимание закона даже в случае возникновения конфликта с законом», — подытожил Саша Грауманн.

Если проект окажется успешным, он будет реализован и в других районах Ташкента и по всей стране.