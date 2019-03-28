Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев постановлением от 27 марта утвердил реорганизацию компании «Узбекэнерго» в рамках перехода на современные методы организации производства, транспортировки, распределения и сбыта электрической энергии.

Управлением тепловыми электростанциями и электроцентралями, вырабатывающими электрическую и тепловую энергию, будет заниматься АО «Тепловые электрические станции».

На базе УП «Узэлектросеть» и филиала «Энергосотиш» компании «Узбекэнерго» будет создано АО «Национальные электрические сети Узбекистана». Оно будет осуществлять эксплуатацию и развитие магистральных электрических сетей страны, транспортировку электроэнергии по магистральным электросетям и межгосударственный транзит, экспорт и импорт электроэнергии, единое оперативно-диспетчерское управление предприятиями по производству электроэнергии, а также магистральными и региональными электросетями, функции единого закупщика электроэнергии от ее производителей и продажи электроэнергии предприятиям региональных электросетей.

АО «Региональные электрические сети» будет осуществлять управление предприятиями территориальных электросетей, распределяющих и реализующих электроэнергию конечным потребителям.

На руководящие должности новых компаний планируется привлечь высококвалифицированных специалистов, в том числе иностранных, обладающих необходимым опытом и практическими навыками.

При Министерстве энергетики создается Проектный офис, выступающий рабочим органом Комиссии по реформированию электроэнергетической отрасли (образована постановлением президента от 23 октября 2018 года. Проектный офис возглавит заместитель министра энергетики, курирующий электроэнергетическую отрасль. В его состав привлекут международных и отечественных экспертов и специалистов в области реформирования электроэнергетической отрасли.

Постановлением запланирована разработка до 1 июня Комплексной программы по цифровизации электроэнергетической отрасли на 2019−2021 годы, предусматривающую внедрению системы управления ресурсами, автоматизации производственных и управленческих процессов (ERP), программно-аппаратного комплекса диспетчерского управления и сбора данных (SCADA), а также ускорение реализации проекта по внедрению автоматизированной системы контроля и учета электрической энергии (АСКУЭ).

До 1 сентября должна быть разработана Концепция топливно-энергетического обеспечения страны на 2020−2030 годы.

К маю поручено подготовить проект правительственного решения по совершенствованию методологии определения тарифов на электроэнергию, предусмотрев полное покрытие эксплуатационных, операционных и инвестиционных расходов при производстве, передаче и распределении электроэнергии, а также установление предельной нормы рентабельности предприятий электроэнергетической отрасли.

На базе АО «Сельэнергопроект» будет создана «современная многопрофильная проектная организация» АО «Узэнергоинжиниринг», осуществляющая проектирование всех типов электрических сетей напряжением от 0,4 кВ до 500 кВ включительно «с применением инновационных технологий и достижений современной науки».