Генеральное консульство Узбекистана в Шанхае (КНР) помогло гражданке Узбекистана Мафтуне Холматовой, насильно удерживаемой в одном из районов города, вернуться на родину, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

По данным МИДа, генконсульство получило сведения о Мафтуне Холматовой 26 марта и официально обратилось к местным полицейским властям. Местонахождение соотечественницы было установлено, с ней встретились консульские работники.

Как сообщила гражданка Узбекистана, в июне 2018 года она через брачное агентство в Намангане познакомилась с гражданином КНР Яо Венхао. Они зарегистрировали брак и позже Мафтуна Холматова вылетела к нему в Китай. По ее словам, по прибытии она жила в тяжелых социальных условиях, ей не давали еду, били и унижали, а также отобрали паспорт. Она неоднократно пыталась бежать с места проживания.

После беседы в присутствии начальника отделения полиции гражданка Узбекистана была передана генконсульству. 28 марта авиарейсом через Пекин она прибыла в Ташкент.

«Исходя из того, что подобные факты с соотечественниками в других государствах не единичны, консульско-правовой департамент МИД настоятельно рекомендует узбекским гражданам при въезде в иностранное государство на длительный срок обязательно встать на консульский учет в загранучреждениях Узбекистана и в аналогичных или других сложных жизненных ситуациях за рубежом обращаться к ним. При этом национальный паспорт нельзя передавать другим лицам», — отмечается в сообщении.