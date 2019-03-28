Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов во вторник провел в хокимияте Ташкента расширенное заседание с хокимами районов столицы. На нем обсуждались ожидаемые итоги первого квартала 2019 года касательно доходов бюджета, а также поступлений в местный бюджет, сообщила пресс-служба городского администрации.

Запланированные доходы бюджета на первый квартал утверждены на уровне 4 трлн 485 млрд сумов, когда как по состоянию на 25 марта этот показатель выполнен на 3 трлн 683 млрд сумов или 83%.

Исполнение прогноза доходной части бюджета в Учтепинском районе составляет 67%, в Мирабадском — 69%, в Бектемирском — 74%, в Юнусабадском — 76%, в Мирзо-Улугбекском — 77%, Шайхантахурском — 83%, в Сергелийском районе — 83%.

Хокимы Мирабадского и Учтепинского районов и их первые заместители, а также начальники государственной налоговой инспекции этих районов были строго предупреждены за отставание в выполнении плана.

За аналогичные недостатки в работе выговор получили хоким Шайхантахурского района и его первый заместитель, а также начальник районного ГНИ.

Глава правительства предупредил, что примет жесткие меры в отношении четырех руководителей секторов районов Ташкента, хокимов и их первых заместителей, если не будет выполнен квартальный план по налоговым поступлениям в бюджет.

Заместитель премьер-министра, министр финансов Джамшид Кучкаров и председатель Государственного налогового комитета Бехзод Мусаев, также участвовавшие в собрании, раскритиковали ответственных лиц и дали конкретные указания в короткий срок исполнить оставшуюся часть поступлений в бюджет — 801,9 млрд сумов.