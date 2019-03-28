Совет командующих пограничными войсками (СКПВ) стран СНГ на 81-м заседании принял более 20 решений, в том числе касающихся подготовки спецопераций на 2019−2020 годы, а также программ ы сотрудничества на 2021−2025 годы, сообщил журналистам председатель Координационной службы СКПВ СНГ генерал-полковник Александр Манилов.

Заседание состоялось в Ташкенте в четверг. В нем участвовали представители восьми пограничных ведомств стран содружества, а также председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев и секретарь Совета безопасности при президенте Узбекистана Виктор Махмудов.

«Сегодня мы отмечаем со стороны пограничного ведомства Узбекистана самое активное участие во всех мероприятия в рамках Совета», — сказал Александр Манилов в рамках заседания.

Он сообщил, что в Ташкенте в 1992 году прошло первое заседание совета и вот, спустя 27 лет, пограничники содружества вновь встретились в столице Узбекистана. «Это тоже знаковое событие», — отметил председатель СКПВ.

«Это говорит о том, что у нас появляется новые возможности в центральноазиатском регионе, а также на всем пространстве внешних границ СНГ», — добавил Александр Манилов.

«Повестка дня содержала девять вопросов, по которым руководителями пограничных ведомств стран СНГ принято более 20 решений Совета», — сказал он. По его словам, в ходе заседания была проанализирована обстановка на внешних границах Центральноазиатского региона и тенденции ее развития на ближайшую перспективу.

Участники совета одобрили проекты программы сотрудничества государств содружества в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2021−2025 годы, а также решения совета глав государств СНГ о перечне формирований для включения в состав группировки пограничных и иных ведомств стран СНГ, направляемой для урегулирования кризисной ситуации на внешних границах.

«Советом командующих рассмотрен ход подготовки совместных специальных пограничных операций по пресечению противоправной деятельности через внешние границы СНГ на северо-западном, западном и центральноазиатском направлениях в 2019 году, а также организационные вопросы их проведения в 2020 году», — уточнил представитель СКПВ.

Принят пакет документов по вопросам планирования деятельности совета и выполнения совместных научно-исследовательских работ, направленных на совершенствование форм и методов охраны границ стран СНГ.

«Одобрено сотрудничество в гуманитарной сфере, при этом особое внимание уделено организации в 2020 году эстафеты вдоль внешних границ стран СНГ, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов», — добавил Александр Манилов.

Следующее заседание СКПВ СНГ пройдет во второй половине года в Беларуси.