Передвижение колонн военной техники ожидается 27, 28 и 29 марта на автомобильных дорогах Юго-западного особого военного округа — Кашкадарьинской, Сурхандарьинской и Бухарской областях в связи с проверкой боеготовности войск Юго-западного особого военного округа, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства обороны Узбекистана.

Руководство Минобороны убедительно просит граждан страны не мешать движущейся колонне, строго соблюдать правила дорожного движения и беспрекословно выполнять требования сотрудников дорожно-постовой службы в целях недопущения несчастных случаев на автодорогах.

Напомним, в ноябре прошлого года в ходе внезапной комплексной проверки боевой готовности войск Минобороны на автодороге Шахрисабз-Карши столкнулись автомобиль Lacetti и военный грузовой транспорт ЗИЛ-131. В результате столкновения погибли три человека, один пассажир Lacetti получил травму.