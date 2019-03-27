Два автоматизированных общественных биотуалета заработали в Яккасарайском и Шайхантахурском районах Ташкента, сообщила пресс-служба столичной администрации.





На наружной части туалетов размещено информационное табло с информацией о местных достопримечательностях, картой метро, адресами гипермаркетов и торговых центров, а также контактами экстренных служб.

«Как известно, число туристов растет каждый день. В свою очередь, мы пытаемся создать все удобства для комфортного пребывания в нашей стране. И одно из направлений — это реализация данного проекта по открытию сети автоматизированных биотуалетов европейского качества», — заявил заместитель председателя Государственного комитета по развитию туризма Саидакбархон Акбаров.





Биотуалеты также оснащены бесплатным Wi-Fi-доступом. Кроме того, они не требуют подвода канализации и системы водоснабжения и работают в закрытом цикле таким образом, что переработка нечистот происходит внутри конструкции самой кабины, говорится в сообщении.

Как отмечает хокимият Ташкента, в рамках данного проекта, который включен в инвестиционную программу 2019 года, отдельное внимание уделяется созданию отдельных комфортных условий для матери и ребенка, а также для людей с ограниченными возможностями.





В настоящее время бесплатно услугами биотуалетов могут воспользоваться сотрудники Службы по благоустройству города и люди с ограниченными возможностями. До конца года в столице будет построен и сдан в эксплуатацию 61 санитарно-гигиенический узел европейского качества, говорится в заявлении городской администрации.

Госкомтуризма ранее через SMS-сообщения призывал предпринимателей участвовать в создании сети бесплатных публичных Wi-Fi-зон и благоустроенных туалетов, чтобы уменьшить налогооблагаемую базу, в том числе по единому налоговому платежу.