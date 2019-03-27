7 апреля в ташкентском филиале МГУ им. Ломоносова пройдет Международная сингапурская математическая олимпиада для учеников 2−11 классов всех школ Узбекистана. Стоимость участия составляет 196 тысяч сумов. Регистрация открыта до 4 апреля.

Об олимпиаде

SASMO является крупнейшей олимпиадой по математике среди учащихся школ в Юго-Восточной Азии, которая охватывает более 15 тысяч детей и 20 стран. Мероприятие организовывается партнером SASMO — Singapore International Math Contests Centre.

Олимпиада состоит из 15 тестовых и 10 заданий со свободным числовым ответом. Олимпиада проходит на русском языке и длится полтора часа.

Для подготовки к олимпиаде в продаже доступны руководства с заданиями и решениями SASMO за 2016−2018 года на русском языке (каждый класс отдельно). Стоимость руководства составляет 65 тысяч сумов.





Для чего это нужно?

Результаты принимаются с учетом зарубежных учебных заведений. Так, в Великобритании школы дают скидки до 60% на обучение при наличии хороших показателей международных олимпиад, а также золотых и серебряных медалей по SASMO, SIMOC, IJMO. Организатор SIMCC ежегодно проводит экзамен среди золотых медалистов 9 и 10 классов для выявления лучших учеников, которые получат возможность завершить среднее образование в Сингапуре бесплатно. По окончании обучения выдается аттестат A-level, признаваемый во всем мире. Ученики 6, 7 и 9 класса, набравшие максимальный балл, получат возможность поехать в Сингапур или Малайзию на финал SIMOC или IJMO бесплатно (нужно будет оплатить стоимость авиаперевозки). Развивать способности в математике, расширять кругозор.

Детали олимпиады

Ответы на задания вносятся в специально разработанные листы ответов, в которых ученикам нужно правильно закрасить кружки, соответствующие цифрам числа ответа. Данные листы сканируются и отправляются в Сингапур для проверки.

Каждый участник получит сертификат об участии, а победителю вручат золотую, серебряную или бронзовую медаль и соответствующий документ.

Процедура регистрации

Произвести оплату можно через PayMe или по квитанции.





О партнерах

Организатором олимпиады является Singapore International Math Contests Centre, который также проводит олимпиады:

SASMO — Singapore and Asian Schools Math Olympiad;

Singapore and Asian Schools Math Olympiad; SIMOC — Singapore International Math Olympiad Challenge (международный финал);

Singapore International Math Olympiad Challenge (международный финал); IJMO — International Junior Mathematics Olympiad (международный финал);

International Junior Mathematics Olympiad (международный финал); SINGA — Singapore Math global finals competition (международный командный финал);

Singapore Math global finals competition (международный командный финал); AMO — American Mathematics Olympiad (AMO) в странах ASEAN и Китае;

American Mathematics Olympiad (AMO) в странах ASEAN и Китае; VANDA — International Science competition;

International Science competition; JOAQUIM — Global finals Science competition;

Global finals Science competition; AJMC — Asia Junior Memory Championship;

Asia Junior Memory Championship; BEBRAS — Singapore Bebras Computational Thinking Challenge.

Партнеры SIMCC проводят олимпиады также в Малайзии, Таиланде, Китае, Болгарии, Индонезии, Вьетнаме и других странах.

Календарь предстоящих Олимпиад





Официальным партнером SIMCC в Узбекистане является ООО Competencies Development Centre. Информацию о способах оплаты, точных датах и местах проведения олимпиад и мероприятий можно найти на страничках компании в соцсетях.

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