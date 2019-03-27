26 марта началась внезапная учебная проверка боевой готовности войск Юго-западного особого военного округа. По распоряжению первого заместителя министра обороны Узбекистана — начальника генерального штаба Вооруженных сил воинские подразделения округа были приведены в высшую степень боевой готовности, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе оборонного ведомства.

Учения продлятся до 29 марта на полигонах «Муборак» и «Нуристан», расположенных в Кашкадарьинской области. В первый день внезапной проверки отработаны вопросы выдвижения и переброски войск, в том числе в незнакомые районы местности.

Военная авиация войск Противовоздушной обороны и Военно-воздушных сил перебросила подразделения по воздуху. Некоторые подразделения совершили марши на штатной военной технике на дальние дистанции.

В комплексной проверке было налажено взаимодействие с региональными подразделениями министерств внутренних дел и по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, командованиями Пограничных войск Службы государственной безопасности и войск охраны объектов Минобороны, отметили в пресс-службе.

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