Участницы саммита учениц «Кизларжон» («Девчонки»), прошедшего в Самаркандской области 23−26 марта, направили депутатам предложение о принятии закона, ограничивающего родителям несовершеннолетних выезд на длительный срок за рубеж с целью работы.

В начале марта с таким предложением на сессии Пскентского районного Кенгаша народных депутатов (Ташкентская область) выступила депутат Мархабо Курбанова.

«Если у вас есть долг по коммунальным платежам, вы не сможете выехать за границу. Этому препятствует законодательство. Но за рубеж свободно выезжают женщины, у которых три-четыре несовершеннолетних ребенка. Эта сфера требует упорядочения. Ведь жизнь показывает, что проблемы с воспитанием детей, матери которых за границей, а также ущерб духовной обстановке в семье и обществу в разы превышает доходы, полученные за границей», — сказала она.

В саммите учениц под лозунгом «Наука — основа будущего» участвовали 140 учениц в возрасте 14−18 лет из всех регионов Узбекистана. Среди них — координаторы клубов «Кизларжон» в школах, победители республиканских олимпиад, ремесленницы, авторы инновационных идей и проектов.

Девочки посетили тренинги по психологии, мастер-классы, ярмарки ремесленниц и другие мероприятия. Разделившись на группы, они изучили секреты организации клубов по обсуждению молодежных инициатив TED-Ed, ознакомились с навыками командной работы, получили знания в области ИКТ, инновационного менеджмента и маркетинга.

В рамках проекта «Дублер» ученицы также прошли однодневную стажировку в качестве председателей районного (городского) комитета женщин и свободных слушателей в вузах Самарканда.