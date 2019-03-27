Бесплатный Wi-Fi заработал на двух станциях Ташкентского метрополитена — «Алишер Навои» и «Пахтакор», сообщила информационная служба «Узбекистон темир йуллари».

Беспроводной интернет работает на внутреннем ресурсе и пока в тестовом режиме, скорость подключения к сети составляет 512 Кбит/с. В дальнейшем пассажиры, являющиеся абонентами местных сотовых операторов, смогут воспользоваться услугой после авторизации с помощью SMS-кода.

Сейчас на всех станциях метро ведутся поэтапные работы по расширению доступа к бесплатному Wi-Fi, отмечается в сообщении.

Кроме того, систему электронных платежей, тестируемую на станциях метро «Бадамзар» и «Мустакиллик майдони», внедрят на других станциях метрополитена. Также планируется запустить платежную систему на базе NFС для бесконтактной оплаты, о которой в начале февраля говорил председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов.