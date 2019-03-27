Матчи отборочного этапа чемпионата Азии U-23 завершились во вторник в Ташкенте. Олимпийская сборная Узбекистана сыграла вничью с Таджикистаном (0:0) — команды набрали по четыре очка. Сборная Узбекистана завоевала право на участие в финальном этапе чемпионата за счет лучшей разницы мячей, сообщила пресс-служба Ассоциации футбола.





В группе F за путевки соревновались три команды — Узбекистан, Таджикистан и Индия, поскольку Пакистан отказался от участия в турнире.

В первом туре молодежная сборная Узбекистана обыграла коллектив из Индии со счетом 3:0.

В групповом этапе чемпионата Азии подопечные главного тренера Любинко Друловича встретятся с футболистами из Вьетнама, Катара и Таиланда.

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Составы команд

Узбекистан: Умиджон Эргашев, Исломжон Кобилов, Хожиакбар Алижонов, Абдулла Абдуллаев, Остон Урунов, Ислом Кенжабаев (Ойбек Базаров, 23'), Жасурбек Яхшибаев, Миржахон Мирахмадов (Бобир Абдухаликов, 55'), Ойбек Рустамов, Ильхом Алижонов, Хусниддин Гафуров.

Запасные — Умиджон Хамраев, Машхуржон Мухаммаджонов, Дильшод Саитов, Нурилло Тухтасинов, Шерзод Насруллаев, Аброр Исмаилов, Азизбек Амонов, Сухроб Нуруллаев, Хусниддин Аликулов, Санжар Кадиркулов.

Таджикистан: Рустам Ятимов, Зоир Журабаев, Давлатмир Табризи, Манучехр Сафаров, Кароматулло Саидов, Мухаммаджон Рахимов, Шарафжон Солехов, 10.Шериддин Бобоев, 13.Алишер Баротов, 17.Эхсони Паншанбе, 18.Далер Ёдгоров.

Чемпионат Азии U-23 пройдет 8−26 января 2020 года в Таиланде, участие в котором примут 16 команд. Первая тройка континентального первенства получит лицензии на Олимпийские игры в Токио-2020.