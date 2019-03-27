При пожаре в доме в Чирчике погибли четыре человека, включая двух детей, сообщила пресс-служба Главного управления пожарной безопасности МВД Узбекистана.

27 марта в 00:29 в Центр управления и координации силами и средствами УПБ Ташкентской области поступило сообщение о пожаре в доме №17 на улице Машар в Чирчике.

На ликвидацию пожара было направлено шесть пожарных автомобилей. При прибытии экипажей на место происшествия дом горел открытым пламенем. В 1:20 пожар был локализован, а в 1:58 — потушен. Огнем уничтожены строительная конструкция крыши и внутреннее имущество дома на площади 200 кв. м (сохранено на площади 100 кв. м).

Из проживавших в доме восьми человек погибли четыре члена семьи: 33-летний мужчина Б. Р., его жена и дочери в возрасти 8 и 12 лет.

Ведется расследование, причина пожара и материальный ущерб уточняются.