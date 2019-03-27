Министерство труда США исключило узбекский хлопок из перечня исполнительного приказа №13126 — президентского акта, запрещающего федеральным органам США закупать товары, изготовленные с использованием принудительного или подневольного детского труда.

Уведомление об этом опубликовано Бюро по международным трудовым вопросам министерства 25 марта. Хлопок, произведенный в Узбекистане, был включен в перечень в 2010 году.

Общественное обсуждение вопроса об исключении узбекского хлопка из этого списка было инициировано американским ведомством в конце июля прошлого года. Министерство проанализировало мнения международной коалиции Cotton Campaign и Международного форума за права трудящихся (ILRF, организация в составе Cotton Campaign), а также официальные комментарии правительства Узбекистана и дипмиссии страны в Вашингтоне.

Комментируя доводы Cotton Campaign, ведомство указало на единичность случаев детского труда, зарегистрированных гражданскими активистами, повышение эффективности расследований и искоренения таких правонарушений.

Минтруда США также отметило наличие в стране множества активных механизмов обратной связи для выявления случаев нарушения прав трудящихся. В их числе «горячая линия» Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана, юридические клиники при Федерации профсоюзов Узбекистана в каждом регионе и народные приемные президента, созданные в 2017 году.

«Министерство заключило, что использование принудительного детского труда при сборе хлопка в Узбекистане сведено к единичным случаям. В результате эта продукция более не соответствует условиям, необходимым для отнесения к перечню исполнительного приказа», — говорится в решении Минтруда США.

Как отмечается в сообщении МИД Узбекистана, «исключение хлопка из данного списка позволяет любым государственным учреждениям США осуществлять закупки данной продукции без требования ее сертификации (о том, что товар произведен без использования детского и принудительного труда)».

В сентябре 2018 года министерство труда США также исключило узбекский хлопок из перечня товаров, произведенных с использованием детского труда (перечень TVPRA). Цель перечня TVPRA — активизация мониторинга и искоренения принудительного и детского труда при производстве товаров в иностранных государствах. Кроме того, перечень TVPRA фиксирует использование принудительного труда взрослых и эксплуатации труда детей, не обязательно принудительного или подневольного.