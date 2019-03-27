Главный вопрос, которым задаются руководители бизнеса — «Чего хотят мои клиенты?» Логика принятия решений человека меняется в зависимости от его целей, ожиданий и настроений, а потому требует от маркетологов персонализированного подхода.

10 апреля в бизнес-центре «Пойтахт» состоится тренинг Ильи Балахнина, одного из ведущих российских стратегов в области маркетинговых коммуникаций, рекламы, продаж и новых медиа. В рамках тренинга «Маршрут построен: разработка карты путешествия потребителя» Илья Балахнин представит авторскую методику по привлечению и удержанию клиентов. В ее основе лежат приемы, разработанные на базе девятилетнего опыта агентства Paper Planes Consulting Agency и уже повысившие эффективность маркетинговых стратегий 400 компаниям. Балахнин расскажет, как при помощи современных технологий отследить поведение каждого отдельного потребителя и построить маркетинговую стратегию, нацеленную на измеримый коммерческий результат.





«Карта путешествия потребителя — не просто очередная маркетинговая игрушка, а инструмент максимизации выручки. Она позволяет руководителю бизнеса понять, какой путь проходит его клиент от простейшего запроса „Где готовят самый вкусный стейк?“ до конкретного ресторана. Деление по целевым группам больше не работает. Когда я получаю бриф с фразой „Наш клиент — мужчина или женщина от 30 до 45 лет“, то хочу сказать заказчику, что у него всего один клиент — Кончита Вурст. Все остальные люди точно не похожи на мужчину или женщину от 30 до 45 лет. Не тратьте время на рисование портрета среднестатистической девочки Сьюзи и размышления, понравится ли ей реклама ваших батончиков. Сьюзи не существует, она — вымышленный персонаж, а вам нужно изучать реальных людей. Именно о том, как изучить потребителя и использовать собранные данные для увеличения выручки, мы поговорим на тренинге», — поделился планами Илья Балахнин.

Во время тренинга участники узнают:

как транслировать позиционирование и создавать конкурентное преимущество;

как строить карту эффективного взаимодействия с клиентом;

как выстраивать первый контакт с покупателем и понимать, каким образом он планирует совершение покупки;

какие инструменты использовать для воздействия на клиента;

как использовать данные для выявления поведенческих характеристик клиента и выявлять проблемы и сложности, с которыми он сталкивается при совершении сделки;

как стать лучше в каждой точке контакта с клиентом;

как сформировать лояльность клиентов.

Каждый участник создаст собственную карту путешествия потребителя, найдет слабые места во взаимодействии с клиентом и откроет скрытые точки роста бизнеса.





О спикере Илье Балахнине:

генеральный директор и управляющий партнер Paper Planes (StrikhGroup);

автор образовательных программ WinTheMarket и WinTheDigital;

преподаватель Московской школы управления «Сколково» и других программ MBA;

вице-президент Международной ассоциации бизнес-коммуникаторов IABC/Russia по инновациям;

автор книги «Маршрут построен».

Приобрести билеты на тренинг «Маршрут построен: разработка карты путешествия потребителя» можно по ссылке.

Подробную информацию можно получить по телефонам: (+998) 90−994−19−11, (+998) 93−555−02−10.

Сайт: change.uz

Telegram: t.me/bethechangeuzb

«Газета.uz» — информационный партнер тренинга Ильи Балахнина в Ташкенте.