Школа бизнеса Alpha Education объявила набор на весенний модуль обучения, который включает в себя курсы по маркетингу, продажам, финансам, публичным выступлениям и тренинг для HR-специалистов от старшего консультанта SHL Казахстан.
Курс «Эффективные продажи»
Восемь лекций от ведущих специалистов и коммерческих директоров Узбекистана (Procter & Gamble, Nestle, Ucell, Newmax).
Начало курса: 15 апреля
Стоимость: 1,75 млн сумов
Программа курса и список лекторов доступны по ссылке.
Продвинутый курс по маркетингу
Курс, разработанный совместно с Национальным маркетинговым центром, системно повышает квалификацию маркетологов и состоит из трех блоков обучения.
Лекции читают предприниматели и маркетологи: Зафар Хашимов, Санжар Максудов, Малик Каримов, Ферузхан Якубходжаев, Азизбек Юсуфов, Замира Рахманова и другие.
Начало курса: 16 апреля
Стоимость: 1,5 млн сумов за один модуль (всего три модуля)
Программа курса и список лекторов доступны по ссылке.
Курс по финансам
Курс по финансам дает комплексные знания по их анализу и управлению, оценке финансового состояния компании, грамотному планированию бюджета и проведению крупных денежных операций.
Лекции читают практики с опытом работы в PwC, McKinsey & Co, UZTEX, Bank Ipak Yuli, Universal Bank, Infin Leasing.
Начало курса: 23 апреля
Стоимость: 1,75 млн сумов
Программа курса и список лекторов доступны по ссылке.
Двухдневный тренинг «Интервью по компетенциям» от SHL
SHL — глобальный лидер на рынке оценки талантов, услугами которого пользуются свыше 10 тысяч организаций в более чем 110 странах мира и 40 отраслях экономики.
Тренинг ведет старший консультант SHL Казахстан Люцина Карамурзина.
В программе тренинга:
- основные типы интервью, особенности каждого типа, преимущества и ограничения;
- методика проведения интервью по компетенциям;
- тренировка навыков проведения интервью;
- оценка кандидатов;
- панельное интервью по компетенциям;
- практикум по проведению интервью по компетенциям.
Время и дата проведения: 12 и 13 апреля с 9:00 до 18:00
Стоимость: 4,5 млн сумов
По итогам тренинга слушатели получат сертификат SHL.
Программу тренинга можно посмотреть по ссылке.
Курс «Искусство публичных выступлений»
В программе:
- работа с голосом и выработка техники речи, как научиться говорить красиво, четко и без слов паразитов;
- как использовать харизму для презентации себя, во время продаж, переговоров, мотивации сотрудников и подчиненных и публичных выступлений;
- структура речи и ее использование в любом виде публичного выступления и написания материала;
- как увлекать аудиторию, держать фокус внимания, что должно быть в середине и как грамотно завершить свое выступление;
- как говорить, чтобы люди слушали, как привлечь и удерживать внимание аудитории.
Интенсив состоит на 70% из практики и на 30% — из теории.
Дата и время проведения: 13 и 14 апреля с 11:00 до 18:00
Стоимость: 1,5 млн сумов
Программу курса можно посмотреть по ссылке.
Записаться на курсы и получить подробную информацию можно по телефону: (+998) 99−835−05−25.
Школа бизнеса Alpha Education была запущена в Ташкенте в 2016 году и является одним из лидеров бизнес-образования в Узбекистане.
В школе прошло обучение уже более двух тысяч человек, среди которых сотрудники Texnomart, OXYmed, EVO, SamAuto, Uzbekistan Airways, Murad Buildings, Balton Trading, AloqaBank, Uztelecom, NBU, Les Ailes, Betomax и многие другие.
Telegram-канал школы: t.me/alphauzbekistan
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