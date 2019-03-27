Школа бизнеса Alpha Education объявила набор на весенний модуль обучения, который включает в себя курсы по маркетингу, продажам, финансам, публичным выступлениям и тренинг для HR-специалистов от старшего консультанта SHL Казахстан.

Курс «Эффективные продажи»





Восемь лекций от ведущих специалистов и коммерческих директоров Узбекистана (Procter & Gamble, Nestle, Ucell, Newmax).

Начало курса: 15 апреля

Стоимость: 1,75 млн сумов

Программа курса и список лекторов доступны по ссылке.

Продвинутый курс по маркетингу





Курс, разработанный совместно с Национальным маркетинговым центром, системно повышает квалификацию маркетологов и состоит из трех блоков обучения.

Лекции читают предприниматели и маркетологи: Зафар Хашимов, Санжар Максудов, Малик Каримов, Ферузхан Якубходжаев, Азизбек Юсуфов, Замира Рахманова и другие.

Начало курса: 16 апреля

Стоимость: 1,5 млн сумов за один модуль (всего три модуля)

Программа курса и список лекторов доступны по ссылке.

Курс по финансам

Курс по финансам дает комплексные знания по их анализу и управлению, оценке финансового состояния компании, грамотному планированию бюджета и проведению крупных денежных операций.

Лекции читают практики с опытом работы в PwC, McKinsey & Co, UZTEX, Bank Ipak Yuli, Universal Bank, Infin Leasing.

Начало курса: 23 апреля

Стоимость: 1,75 млн сумов

Программа курса и список лекторов доступны по ссылке.

Двухдневный тренинг «Интервью по компетенциям» от SHL

SHL — глобальный лидер на рынке оценки талантов, услугами которого пользуются свыше 10 тысяч организаций в более чем 110 странах мира и 40 отраслях экономики.

Тренинг ведет старший консультант SHL Казахстан Люцина Карамурзина.

В программе тренинга:

основные типы интервью, особенности каждого типа, преимущества и ограничения;

методика проведения интервью по компетенциям;

тренировка навыков проведения интервью;

оценка кандидатов;

панельное интервью по компетенциям;

практикум по проведению интервью по компетенциям.

Время и дата проведения: 12 и 13 апреля с 9:00 до 18:00

Стоимость: 4,5 млн сумов

По итогам тренинга слушатели получат сертификат SHL.

Программу тренинга можно посмотреть по ссылке.

Курс «Искусство публичных выступлений»

В программе:

работа с голосом и выработка техники речи, как научиться говорить красиво, четко и без слов паразитов;

как использовать харизму для презентации себя, во время продаж, переговоров, мотивации сотрудников и подчиненных и публичных выступлений;

структура речи и ее использование в любом виде публичного выступления и написания материала;

как увлекать аудиторию, держать фокус внимания, что должно быть в середине и как грамотно завершить свое выступление;

как говорить, чтобы люди слушали, как привлечь и удерживать внимание аудитории.

Интенсив состоит на 70% из практики и на 30% — из теории.





Дата и время проведения: 13 и 14 апреля с 11:00 до 18:00

Стоимость: 1,5 млн сумов

Программу курса можно посмотреть по ссылке.

Записаться на курсы и получить подробную информацию можно по телефону: (+998) 99−835−05−25.

Школа бизнеса Alpha Education была запущена в Ташкенте в 2016 году и является одним из лидеров бизнес-образования в Узбекистане.

В школе прошло обучение уже более двух тысяч человек, среди которых сотрудники Texnomart, OXYmed, EVO, SamAuto, Uzbekistan Airways, Murad Buildings, Balton Trading, AloqaBank, Uztelecom, NBU, Les Ailes, Betomax и многие другие.

Telegram-канал школы: t.me/alphauzbekistan

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