С 7 марта в махалле «Уста ҳунарманд» Шаватского района Хорезмской области, граничащей с Туркменистаном, произошел ряд случаев нападения диких собак на домашний скот.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана со ссылкой на информацию районного ОВД сообщили, что дикие животные появились в районе после сожжения пограничниками соседней страны камышовых зарослей, в которых проживали дикие собаки, на нейтральной территории.

По данным ведомства, в результате нападений погибли коза и две овцы трех разных хозяев. Сайт газеты «Народное слово» сообщил о гибели 20 овец.

Ночью 16 марта одна из собак попалась в самодельный железный капкан, изготовленный местным жителем Р. Сабировым, и скончалась.

Погибшая собака имела темно-серый окрас. По словам Сабирова, с ней была другая собака белого окраса, которая убежала.

РОВД Шаватского района ведет следственные действия по фактам нападений. Представители объединения охотников и рыболовов Хорезмской области ведут подготовку к началу поисков диких животных.