Первые сделки по драгоценным металлам были заключены на Узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже (УзРТСБ), сообщила пресс-служба биржи. Драгметаллы поставляются со складов Алмалыкского горно-металлургического комбината.

На торгах с 18 по 20 марта было реализовано 46,5 кг серебра на 192,6 млн сумов. Недельная биржевая котировка серебра составила 4142,56 сумов за 1 гр. В торгах участвовали производители промышленной продукции, имеющие мощности по их переработке, а также производители ювелирных изделий. Драгметаллы, приобретенные на биржевых торгах, не подлежат реализации на экспорт.

Сейчас для продажи драгоценных металлов на внутренний биржевой рынок открыто два контракта — на слитки из серебра марки Ag-1 с лотом по 500 гр и на слитки из золота марки Au-1 с лотом по 100 гр.

Ежедневный объем серебра, который выставляется на торгах, составляет 15,5 тысячи гр, золота — 2,6 тысячи гр. Стартовая цена на драгоценные металлы определяется на основе последнего утреннего фиксинга Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов в национальной валюте Узбекистана.

Для участия в биржевых торгах продавцам и покупателям необходимо внести задаток в размере 1% от предполагаемой суммы сделки. Производители ювелирных изделий также должны представить бирже лицензию на право производства ювелирных изделий.

Положение о порядке реализации драгоценных металлов на биржевых торгах УзРТСБ утвердил Кабинет Министров в начале марта.