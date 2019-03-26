Окно. Одна из ассоциаций, с которой связано это слово, понятие «Окно в мир». Слово «окно» является однокоренным для архаичного «око» (глаз). Есть известная пословица: «Беречь как зеницу ока». Если провести параллель между двумя понятиями, то возникает вопрос: «Так что же убережет наши окна?».

На Востоке применялись узорчатые решетки панджара из ганча или дерева, в северных странах — ставни. Конечно, помимо эстетической функции, они выполняли и роль защиты. В Азии они защищали от солнечного света, в северных странах — от ветра.





В архитектуре Ташкента панджара использовалась как элемент декора. Современный дизайн чужд украшательству. И хотя многие используют кованые решетки, они выглядят архаично. Человек, организующий экстерьер и интерьер своего дома, должен иметь право выбора. Стиль Hi-tech предполагает четкость линий и легкость материалов.

Прозрачные решетки Polycon — инновационный продукт этого направления. Предыдущие конструкции грешат массивностью, которая создает преграду солнечному свету и свежему воздуху.





Безопасность — второй немаловажный момент в использовании решеток. Известны случаи падения с высоты маленьких детей. Интернет пестрит информацией об этих несчастных случаях: «Следственный комитет обращает внимание на участившиеся случаи падения детей с высоты», «Восемь случаев падения детей произошло в Астане», «Падение детей из окон — страшная трагедия в Бишкеке».

Эта беда не обошла и Ташкент. Несколько лет назад в одном из домов на массиве Себзар с пятого этажа выпал ребенок, а недавно в Алмазарском районе также произошла подобная трагедия. Когда речь идет о безопасности, разве возникает вопрос о том, использовать или не использовать решетки?





Грабители также представляют угрозу жилищам. Может, прежде чем совершить ограбление, они высматривают незащищенные окна? Все эти доводы свидетельствуют о том, что свою крепость надо защищать.

В этом помогут современные решетки Polycon. Конструкция, состоящая из поликарбоната, по прочности не уступает металлу. Достоинства решеток Polycon состоят в высокой прозрачности, эстетичном дизайне и прочности (материал используется в авиационной и космической промышленности).

Это решение особенно актуально для владельцев квартир в новостройках, так как прозрачные решетки не меняют архитектурную целостность здания. Решетки не ржавеют и не требуют перекраски, обладают малым весом, устойчивы к жаре и холоду. По цвету и узору они разнообразны: в образцах представлены 20 цветов палитры.

Гарантия использования решеток — 10 лет.





Преимущества поликарбонатных решеток:

высокая прозрачность — никакого неба в клеточку;

современный внешний вид — просто и эстетично;

не бьются — материал авиационной и космической промышленности;

каждая ламель выдерживает более 500 кг;

не ржавеют и не требуют перекраски;

не поддерживают горение, выдерживают жару и холод;

малый вес;

множественное крепление;

10 лет гарантии использования.

При производстве решеток компания Polycon использует только качественное сырье от зарубежных производителей. Остерегайтесь подделок.

Polycon выпускает решетки из высококачественного сырья, которое в процессе воздействия солнечных лучей не теряет своей прозрачности, не рассыхается и даже со временем не уменьшает свойства прочности и надежности.

Сейчас, когда строится много высотных зданий, установка решеток становится особенно актуальной. Уходя из дома, нужно быть спокойным за безопасность своего дома.

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