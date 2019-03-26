Комплекс AutoCon-SC/M, которым оснащены автомобили УБДД ГУВД Ташкента, теперь способен автоматически фиксировать нарушение Правил дорожного движения в виде парковки в зоне действия знака 3.27 («Остановка запрещена»). Тестирование обновленной системы началось 25 марта, сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

Фиксация нарушения осуществляется во время передвижения спецавтомобиля по улицам. Данные в режиме онлайн поступают в компьютерную систему управления безопасностью дорожного движения (КСУБДД). Система способна распознавать государственные номерные знаки 58 стран.

Как уточнили в ГУВД, патрульный автомобиль проезжает участок дважды, с разницей в 5 минут. В первый раз номера фиксируются и водитель считается потенциальным нарушителем. Во второй раз из системы удаляются автомобили, чьи водители не являются нарушителями, например, если автомобиль пропускал пешехода или остановился в связи с поломкой (должен быть выставлен знак аварийной остановки, который система распознает).

Узнать о нарушении можно будет из письма, отправленного по адресу прописки, либо отправив SMS-запрос на номер 8860 в формате номерной знак пробел серия и номер техпаспорта (например, 01A123AA AAC1234567). Стоимость входящего SMS — 210 сумов (только для абонентов UMS, Ucell, Uzmobile и Beeline).

Штраф за остановку автомобиля под знаком 3.27 составляет 3 минимальных размера зарплаты (608190 сумов), согласно статье 128/6 Кодекса об административной ответственности.

Сразу после того, как камера зафиксировала нарушение и передала его в центр обработки данных, на владельца автомобиля накладывается ряд ограничений: запрет на прохождение техосмотра или переоформление машины в связи с продажей на другое имя в межрайонных отделениях УБДД. По истечении 60 дней в случае неуплаты штрафа AutoCon-SC/M автоматически передает информацию в Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Узбекистана, а транспортное средство подлежит помещению на штрафплощадку (статья 291 КоАО).

После завершения тестирования система, как ожидается, начнет фиксировать и нарушения на участках, где установлен знак 3.28 «Стоянка запрещена». Патрульный автомобиль будет проезжать участок 10 минут спустя, и если номер автомобиля считан повторно, система будет фиксировать нарушение.