Грозы и дожди пройдут в ближайшие сутки по всему Узбекистану, сообщил Узгидромет.

В Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областях дожди и грозы ожидаются лишь 26 и 27 марта. Температура на севере страны ночью +5…+10 градусов, днем — +10…+15 градусов, на западе республики ночью — +10…+15, днем — +15…+20 градусов.

Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская, Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области, а также регионы Ферганской долины окажутся в зоне осадков до 29 марта включительно. При этом, отмечается в прогнозе, в пятницу местами возможен сильный дождь. Сухая погода в этих областях установится лишь 30−31 марта.

В центральных, южных и восточных регионы страны 28−29 марта местами возможно усиление ветра до 15−20 м/с. Температура ночью +9…+14, днем — +15…+20 градусов.

27−30 марта по предгорным и горным районам Узбекистана селеопасно, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям. Население, проживающее в предгорных и горных районах, МЧС призвало соблюдать меры предосторожности и в случае возникновения непредвиденных ситуаций, обращаться по номеру 1050.