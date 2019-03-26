Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе официального визита в ОАЭ провел переговоры с вице-президентом, премьер-министром ОАЭ, эмиром Дубая шейхом Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом, сообщила пресс-служба главы государства.

Переговоры прошли 26 марта во дворце «Заабиль». Основной темой встречи стало углубление многопланового сотрудничества.

После переговоров стороны обменялись подписанными документами, в числе которых — договор о создании совместной инвестиционной компании, соглашения о модернизации инфраструктуры в Самарканде и организации агрокластера. Также подписаны двусторонние документы о сотрудничестве в области сельского хозяйства и логистики.

25 марта на встрече Шавката Мирзиёева с наследным принцем Абу-Даби Мухаммадом бин Заидом Аль Нахаяном между двумя странами были подписаны соглашения на общую сумму более 10 миллиардов долларов.