В Навруз стартовала благотворительная акция от GROSS INSURANCE, Orient Finans Bank и New Life Insurance «Подари детям сказку». Любой желающий может подарить детским библиотекам страны любимую книгу. Ее можно подписать, оставить доброе пожелание будущему читателю и, возможно, добавить пару строк о том, чем именно эта книга помогла ее хозяину в жизни.





Искренняя радость в детских глазах напоминает взрослым, что они разучились видеть в этом мире волшебство. Но если оглянуться вокруг, то можно заметить чары пробуждающейся природы: цветение персиков, абрикосов, яблонь и сочную, молодую траву, пробивающуюся по обочинам дорог. Самое время взять детей и показать красоту этого мира, и насколько яркой, доброй и чистой может быть природа вокруг. Подрастающее поколение нужно учить делиться с ближним, улучшать и беречь окружающий мир.

Авторы акции «Подари детям сказку» надеются, что пополнение государственных детских библиотек полезными и интересными книгами повлияет на гармоничное развитие молодого поколения, а также в будущем улучшит конкурентное преимущество Узбекистана.





Идея того, что развитие страны возможно только при развитии всего общества, не нова. Частные компании во всем мире заявляют о социальной ответственности, которую они несут в сферах бизнеса, социального благосостояния граждан, создании лучшего будущего.





Страховая организация GROSS INSURANCE, частный акционерно-коммерческий банк Orient Finans Bank и компания страхования жизни New Life Insurance всегда ярко заявляют о своей корпоративной социальной ответственности. Компании благодарят Министерство народного образования Республики Узбекистан за поддержку и участие в акции.

До 31 марта GROSS INSURANCE будет принимать книги во всех своих офисах и филиалах по Узбекистану.

Адреса более 100 офисов и филиалов можно найти в мобильном приложении, скачав его в Play Market и Apple Store.

Подробную информацию можно получить по телефону: 1166

Сайт: gross.uz

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