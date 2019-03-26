Российский агропромышленный холдинг «ЭКО-культура» в 2019—2022 годы построит в Кизирикском районе Сурхандарьинской области тепличный комплекс. Суммарный бюджет проекта оценивается в более чем 300 млн евро, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе «Узбекозиковкатхолдинга».

По данным пресс-службы, на первом этапе проекта холдинг планирует инвестировать около 40 млн евро в строительство в августе высокотехнологичных теплиц пленочного типа по выращиванию помидоров общей площадью 50 га, а также создать инженерную, транспортную и технологическую основу под развитие следующих очередей. Генеральным подрядчиком проекта является иностранная инжиниринговая компания ASP ASIA.

В течение следующих трех лет планируется возвести и запустить в эксплуатацию около 3,2 млн кв. м теплиц на площади более 300 га. «Компания планирует добиться урожайности на уровне более 400 тонн томатов с одного гектара теплиц в год для прямых поставок в крупнейшие российские торговые сети», — отметили в пресс-службе.

«ЭКО-культура» на базе своего производственного комплекса в Ставропольском крае подготовила специальный учебно-практический курс для первоначальной профессиональной подготовки персонала на свой пилотный проект", — добавили в «Узбекозиковкатхолдинге».