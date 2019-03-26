В Бухаре 24 марта вновь открыли водонапорную башню напротив крепости Арк — «кружевной автограф» инженера Владимира Шухова. Новое название 92-летней водонапорной башни — Bukhara Tower, сообщила пресс-служба Государственного комитета Узбекистана по развитию туризма.





На первом этаже башни планируется создать кафе, авиа- и железнодорожную кассу и инфоцентр для туристов. На втором этаже открылся ресторан, а с третьего этажа можно посмотреть на панораму Бухары.





Отметим, что два года назад в Ташкенте была снесена 118-летняя водопроводная башня архитектора Георгия Сваричевского, находившаяся рядом с Северным вокзалом.