Агентство «Узатом» и французская компания Assystem рассмотрят возможность создания совместного инжинирингового предприятия, сообщила пресс-служба Министерства энегетики Узбекистана.

Встреча с представителями Assystem во главе с директором по развитию бизнеса Фредериком Дженуа состоялась в Ташкенте 20 марта.

Стороны достигли договоренности о налаживании сотрудничества в области подготовки кадров и развития ядерной инфраструктуры Узбекистана.

Assystem входит в тройку крупнейших международных компаний в области атомной энергетики по всему миру и имеет более чем 50-летний опыт работы в сложных и строго регулируемых отраслях. Компания имеет 2800 сотрудников по всему миру, которые развивают ядерную энергетику во Франции, Великобритании, Турции, Финляндии, Саудовскую Аравии и Южной Африке.