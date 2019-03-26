Если взгляд зацепился за заголовок и перед глазами возник образ любимого чада, сидящего часами за телефоном или компьютером с пугающим азартом — значит родители представляют всю сложность проблемы детской гаджетомании. Они также ищут рекомендации специалистов, потому что надеются найти союзников в этой проблеме.





Кто лучший союзник родителя? Безусловно, таких два: любовь и мудрость. Именно они подсказывают дать ребенку книжку, отвести в кружок, подарить живого питомца, то есть вернуть его в реальный мир. Это правильные советы.

Но, как известно, природа человека такова, что отвлекаться он долго не может. Насколько этого хватит? Ровно до тех пор, пока не появится новая компьютерная игра с еще большими возможностями. Следовательно, отвлечь недостаточно, необходимо предложить что-то качественно новое, чего не дадут никакая игра и гаджет.





Что может дать такие эмоции и переживания, которые не смог бы предложить ни один гаджет или новое приложение? Это детально продуманный, мощно оснащенный, профессионально организованный учебный процесс. Когда ребенок всецело охвачен не просто интересным, а высокотехнологичным, методически хорошо обеспеченным, эмоционально насыщенным процессом. Такое образование способно дать принципиально иные переживания, которых ребенок не найдет ни в какой другой деятельности, и тем более в виртуальном мире.

Но самое главное — правильно организованное образование с образцовой материально-технической и кадровой базой имеет стабильный эффект, поскольку четко отлаженная система постоянно самосовершенствуется. Последнее позволяет всегда поспевать за быстро растущими и меняющимися познавательными и эмоциональными потребностями ребенка.





Только такая альтернатива сможет создать действенную конкуренцию миру гаджетов. К тому же элементы образовательного процесса хранятся в исторической и генетической памяти человека, и они намного ближе к его естественной природе, чем алгоритмы гаджетных программ.

Есть надежда, что с развитием частного сектора в сфере народного образования, чему в Узбекистане уделяется пристальное внимание, для родителей откроются большие возможности дать ребенку образование на более высоком уровне.





В сентябре свои двери распахнет новое учебное заведение — Международная школа им. Аль-Беруний, деятельность которой организована по британской системе образования. Все предметы будут вестись носителями на английском языке, а уроки — в игровой форме с применением новейших методических приемов. В школе разработана своя авторская программа, основанная на практике обучения, которая оправдала себя во всем мире.





Здесь продумано все: от авторской школьной формы и рюкзаков до учебного материала. Родителям не нужно ни о чем заботиться, всего лишь дать ребенку возможность получать знания, поддерживать и любить. Ведь никто никогда не заменит родительской любви и поддержки. Но вот встать рядом с ними во имя предотвращения пороков нового времени, подобных гаджетомании, поджидающих детей на каждом повороте судьбы, ради воспитания в них будущей опоры родителей, семьи и Родины — это главная миссия Международной школы им. Аль-Беруни.

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