Конференцию, посвященную Всемирному дню борьбы с туберкулезом, провели в Ташкенте Министерство здравоохранения, Агентство США по международному развитию (USAID), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр фтизиатрии и пульмонологии.

В Узбекистане впервые внедрен новый класс антибиотиков, который используется для борьбы со множественными лекарственно устойчивыми формами туберкулеза (МЛУ-ТБ), отмечалось на конференции. Сокращенный девятимесячный курс лечения МЛУ-ТБ уже практикуется в Самарканде и Ташкенте.

Директор центра фтизиатрии и пульмонологии Наргиза Парпиева отметила, что Узбекистан одним из первых среди стран СНГ начал внедрять укороченный метод лечения лекарственно устойчивого туберкулеза. Этот проект стартовал в 2013 году в Каракалпакстане совместно с организацией «Врачи без границ». Сегодня в распространение программы по другим регионам включилась ВОЗ.

«Если раньше мы говорили о борьбе с туберкулезом, сегодня мы говорим о ликвидации инфекции в течение последующих лет. Вместе с „Врачами без границ“ сначала в Каракалпакстане, а в декабре 2018 года — и в центре фтизиатрии и пульмонологии мы начали новое научное клиническое исследование „TB practical“ по внедрению новейших противотуберкулезных препаратов», — рассказала Наргиза Парпиева.

По словам директора центра, в Узбекистане делается все для реализации программы ВОЗ «End TB». «Постановление президента „О дальнейшем совершенствовании системы оказания фтизиатрической и пульмонологической помощи“ говорит о том, что мы идем по пути искоренения туберкулеза», — выразила уверенность Наргиза Парпиева.

Она добавила, что, в соответствии с постановлением, с 2019/2020 учебного года в Ташкентской медицинской академии, а затем во всех медицинских вузах страны обучение в клинической ординатуре и магистратуре на кафедре пульмонологии и фтизиатрии будет полностью на бюджетной основе.

Первый заместитель министра здравоохранения профессор Баходир Юсупалиев отметил, что ежегодно более 1,5 миллиона человек в мире умирают от туберкулеза. По данным Государственного комитета Узбекистана по статистике, на каждые 100 тысяч населения приходится 42,9 человека, больных туберкулезом, показатель смертности составляет 1,6. До 2021 года в борьбу с инфекцией будет инвестировано более 118 млрд сумов.

Временный поверенный в делах США в Узбекистане Алан Мельцер подчеркнул важность твердой политической предрасположенности противостоять туберкулезу.

«Сегодня мы подписали меморандум о взаимопонимании между Министерством здравоохранения Узбекистана и USAID по снижению заболеваемости туберкулезом в Узбекистане. Наши программы имеют единую цель — спасение жизней населения Узбекистана. За годы сотрудничества с Узбекистаном нам удалось сократить смертность от туберкулеза в пять раз. Заболеваемость туберкулезом снизилась почти вполовину», — сказал специалист.





Для борьбы со стигматизацией пациентов с туберкулезом совместно с международной медицинской организацией Project Hope созданы мультидисциплинарные команды в областях, куда вошли ранее переболевшие люди, представители уязвимых групп населения, привлечены махаллинские комитеты и активные женщины, которые проводят среди населения аутрич-работу.

Это разъяснительная работа с представителями уязвимых групп, ее часто выполняют люди, испытавшие бремя туберкулеза на себе или своих близких и умеющие наладить контакт с группой риска. Аутрич-сотрудники рассказывают об инфекции, важности и необходимости лечения. Они предлагают бесплатно пройти обследование и начать курс приема препаратов в случае необходимости.

Сотрудник отдела ВОЗ по борьбе с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом Джамшид Гадоев рассказал о новых методах диагностики детского туберкулеза в Узбекистане, который тяжело поддается выявлению из-за специфических анатомических конституций развития детей.

«Дети не выделяют или мало выделяют мокроту с микобактериями, поэтому для детей используются другие методы исследования. ВОЗ внедряет новые иммунологические тесты, которые позволяют определить наличие инфекции в организме ребенка и развитие заболевания. Тесты могут пройти те, кто обращается в туберкулезное учреждение по собственному желанию и представители группы риска. Для этих целей разработан специальный критерий отбора детей», — сказал специалист.

Кроме того, он сообщил, что для профилактики развития туберкулеза у лиц с латентным туберкулезом разработано новое лечение комбинацией препаратов изониазида и рифампицина. Лица, контактирующие с инфицированными, раз в неделю принимают препараты в течение трех месяцев. По прогнозам организации, если внедрить этот вид профилактики по всей республике и если 85% охваченных закончат курс приема препаратов, в будущем заболеваемость туберкулезом снизится на 8% в год.

ВОЗ напоминает, что в группу риска в первую очередь входят лица, которые были в контакте с кантогеозными больными (которые вместе с мокротой выделяют микобактерии туберкулеза). У людей, живущих с ВИЧ, вероятность развития активного туберкулеза выше в 20−40 раз. Лица с сахарным диабетом или пережившие трансплантацию органов, курящие и часто употребляющие алкоголь, мигранты из стран с высокими показателями заболеваемости, лица, находящиеся в исправительных учреждениях, предоставляющие секс-услуги также входят в группу риска.

Бактерия туберкулеза под лучами солнца на открытом воздухе живет до 15 минут. В тени — несколько недель, в воде может жить месяцами, а в условиях влажности инфекция живет годами.

По определению ВОЗ, туберкулез передается только воздушно-капельным путем. Внелегочные формы туберкулеза обычно сопровождаются гнойными процессами, которые не могут попасть в легкие. Можно сказать, что человек с внелегочной формой туберкулеза не несет опасности в 99% случаев. При этом инфекция изначально попадает в легкие, а потом оседает в другом органе.

Через неделю после начала лечения пациенты не являются заразными. Если бактерия чувствительна, например, к изониазиду, препарат убивает до 98% микобактерий в течение двух дней. На борьбу с оставшимися 2% спящих бактерий уходит от 6 до 20 месяцев. Поэтому так важно не прекращать курс лечения.

Благодаря программе USAID, с 2015 года более 400 лабораторных специалистов прошли обучение по менеджменту качества, инфекционному контролю. Лаборатории ряда регионов Узбекистана обеспечены необходимыми материалами для тестирования. Только в 2018 году обучение прошли более 2000 специалистов. Открыт также Национальный центр инновационного и дистанционного обучения в Ташкенте и его филиал в Бухаре. В этом году запланировано открытие еще шести филиалов. USAID также обучает журналистов и аутрич-сотрудников для выявления инфицированных палочкой Коха среди групп риска для правильного преподнесения информации о туберкулезе.