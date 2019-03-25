В 2019—2022 годах на территории Каракалпакстан будет создано пять охраняемых природных территорий, сообщил Telegram-канал Министерства юстиции со ссылкой на постановление президента.

В частности, планируется создание следующих государственных заповедников:

заповедник «Южный Устюрт»;

заказные заповедники «Белтов», «Окпетки» и «Междуречье Акдарья-Казакдарья»;

заказной заповедник «Система озер Судочье» на базе заказного заповедника «Судочье».

Согласно документу, управление государственных заповедников, национальных природных парков и охотничьих хозяйств при Государственном комитете по лесному хозяйству переводится в систему Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды.

Чаткальский биосферный, Зааминский, Сурханский, Нуратинский и Кызылкумский заповедники и Нижне-Амударьинский биосферный резерват также переданы в ведение Госкомэкологии.

Кроме того, документом утверждена дорожная карта по развитию системы охраняемых природных территорий на ближайшие три года.