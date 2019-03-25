Первая в истории олимпийская чемпионка в лыжной акробатике, советская и узбекистанская фристайлистка Лина Черязова скончалась на 51-м году жизни в российском Новосибирске 23 марта.

Как сообщается на официальном сайте Управления физической культуры и спорта мэрии Новосибирска, спортсменка умерла после продолжительной болезни.

Лина Черязова будет похоронена на Клещихинском кладбище Новосибирска, прощание с ней пройдет в среду.

Лина Анатольевна Черязова родилась 1 ноября 1968 года в Ташкенте. Узбекистанка дебютировала в Кубке мира по фристайлу в 1989 году в составе сборной СССР. После распада Советского Союза на международных соревнованиях представляла Узбекистан.

Почтовая марка Узбекистана (2001) из серии «10-летие независимости Узбекистана». Фото: olympic-stamps.ru.



Олимпиаду выиграла в 1994 году в норвежском Лиллехаммере, выступая за Узбекистан. Ее золотая медаль до сих пор остается единственной в истории страны. Кроме того, она является первой олимпийской чемпионкой по фристайлу в акробатике. Спортсменка в 1992—1994 годы побеждала в 13 из 18 этапов Кубка мира.

В 1994 году после победы на Олимпиаде в возрасте 25 лет она получила тяжелейшую травму головы на тренировке в американской деревне Лейк-Плэсид. Однако спортсменка смогла не только восстановиться, но и вернуться в большой спорт. В 1998 году прошла отбор на зимние Олимпийские игры в Нагано, заняв там 13-е место. После этого турнира Лина Черязова завершила спортивную карьеру, с того времени постоянно проживала в Новосибирске.

В 1994 году Черязова получила звание заслуженного спортсмена Узбекистана, в 1998 — звание «Узбекистон ифтихори» (Гордость Узбекистана), в 2006 — звание заслуженного мастера спорта России.

Выступление Лины Черязовой на Олимпиаде-1994