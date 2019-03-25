В ходе официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в ОАЭ достигнуты соглашения на общую сумму более 10 миллиардов долларов, сообщила пресс-служба главы государства.

Церемония официальной встречи главы Узбекистана состоялась 25 марта во дворце «Каср аль-Ватан» в Абу-Даби. Там же прошли переговоры в расширенном составе с участием официальных делегаций двух стран.

Стороны подписали документы о сотрудничестве в области инвестиций, финансов, альтернативной энергетики, промышленного и инфраструктурного развития, сельского хозяйства, таможенного администрирования. Принято совместное заявление между Узбекистаном и ОАЭ.





После переговоров состоялась встреча Шавката Мирзиёева и наследного принца Абу-Даби Мухаммада бин Заида Аль Нахаяна в узком формате. Они договорились расширять торгово-экономические связи, реализовывать совместные проекты в сферах энергетики и инфраструктуры, укреплять сотрудничество в области науки, технологий и образования.

На встрече также обсуждались международные и региональные вопросы.