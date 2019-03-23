24 марта в парке Ашхабад состоится выставка, которую организаторы советуют обязательно посетить. Выставка ретро-автомобилей будет проходить с 10 утра до 9 вечера.

Выставка ретро-автомобилей — это отличный способ прикоснуться к прошлому и увидеть своими глазами высоту инженерной мысли прошлого века. Именно здесь можно ознакомиться с легендарными автомобилями, произведенными почти сто лет назад, и рассмотреть их в мельчайших деталях.

В парке Ашхабад будут выставлены автомобили военных и послевоенных лет, среди которых есть такие легендарные модели, как ГАЗ ММ (Полуторка, 1938), ГАЗ 67Б (1943), Москвич 401 (1954), Москвич 410 (1957), Газ-М 20Б (Победа, 1946) и множество других. Кроме того, вместе с автомобилями будут выставлены легендарные мотоциклы прошлого века, среди которых присутствуют ИЖ Планета-2 (1964), Минск (1962), Днепр (1950) и другие.





Все выставленные экземпляры полностью отреставрированы и доведены практически до идеального состояния. Оригинальный окрас и дополнительные детали позволят посетителям буквально переместиться в середину прошлого века и полностью прочувствовать всю прелесть раритетных автомобилей.

В парке Ашхабад запланировано регулярное проведение выставок подобного рода. Администрация приглашает посетить парк с родными и близкими, чтобы вместе прикоснуться к истории.

Дополнительную информацию можно получить на официальной странице: fb.com/ashxobodsayilgohi

Адрес: Яшнабадский р-н, на пересечении улицы Махтумкули и Малой кольцевой дороги.

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