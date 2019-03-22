Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24−26 марта по приглашению наследного принца Абу-Даби Шейха Мухаммада бин Заида Аль Нахаяна посетит с официальным визитом Объединенные Арабские Эмираты, сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе визита предусмотрены встречи с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего ВС ОАЭ Шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахаяном, вице-президентом, премьер-министром ОАЭ, эмиром Дубая Шейхом Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом.

В повестку дня переговоров включены вопросы расширения и укрепления двустороннего многопланового сотрудничества, практического взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, банковско-финансовой, культурно-гуманитарной сферах.

По итогам визита планируется принятие совместного заявления между Узбекистаном и ОАЭ, а также подписание двусторонних документов о сотрудничестве в области инвестиций и финансов, возобновляемой энергетики, промышленного и инфраструктурного развития, сельского хозяйства, таможенного администрирования, трудовых ресурсов, культуры.

Шавкат Мирзиёев, как ожидается, также посетит технопарк «Масдар-сити» и ряд промышленных и социальных объектов.