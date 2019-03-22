Министерство обороны Узбекистана 22 марта в местах отдыха и парках Ташкента организует показательные выступления и концертные программы военнослужащих, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Минобороны.

С 11:00 по 13:00:

в парке «Локомотив» (около Эко-базара) — показательные выступления военного оркестра и курсантов Академии Вооруженных Сил;

в парке им. «Бабура» — показательные выступления военного оркестра и коллективов художественной самодеятельности Ташкентского военного округа;

в парке им. «Гафура Гуляма» — концертная программа Центрального ансамбля песни и танца Вооруженных Сил и Центрального военного оркестра Министерства обороны.

С 15:00 по 18:00:

в парке отдыха «Ашхабад» — показательные выступления военного оркестра и коллективов художественной самодеятельности Ташкентского военного округа;

в парке отдыха «Анхор-Локомотив» — показательные выступления военного оркестра и курсантов Академии Вооруженных Сил;

в парке им. «Мирзо Улугбека» — концертная программа Центрального ансамбля песни и танца Вооруженных Сил и Центрального военного оркестра Министерства обороны.

Кроме того, до 24 марта с 12:00 по 22:00 на площадке за Национальной библиотекой, Бродвее, автостоянке гостиницы Hyatt Regency, площадке ГАБТ Алишера Навои, площади Дружбы народов пройдут праздничные мероприятия, организованные хокимиятом Ташкента.