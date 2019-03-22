Министерство обороны Узбекистана 22 марта в местах отдыха и парках Ташкента организует показательные выступления и концертные программы военнослужащих, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Минобороны.
С 11:00 по 13:00:
- в парке «Локомотив» (около Эко-базара) — показательные выступления военного оркестра и курсантов Академии Вооруженных Сил;
- в парке им. «Бабура» — показательные выступления военного оркестра и коллективов художественной самодеятельности Ташкентского военного округа;
- в парке им. «Гафура Гуляма» — концертная программа Центрального ансамбля песни и танца Вооруженных Сил и Центрального военного оркестра Министерства обороны.
С 15:00 по 18:00:
- в парке отдыха «Ашхабад» — показательные выступления военного оркестра и коллективов художественной самодеятельности Ташкентского военного округа;
- в парке отдыха «Анхор-Локомотив» — показательные выступления военного оркестра и курсантов Академии Вооруженных Сил;
- в парке им. «Мирзо Улугбека» — концертная программа Центрального ансамбля песни и танца Вооруженных Сил и Центрального военного оркестра Министерства обороны.
Кроме того, до 24 марта с 12:00 по 22:00 на площадке за Национальной библиотекой, Бродвее, автостоянке гостиницы Hyatt Regency, площадке ГАБТ Алишера Навои, площади Дружбы народов пройдут праздничные мероприятия, организованные хокимиятом Ташкента.
- Национальные игры — автостоянка гостиницы Hyatt — 12:00/18:00
- Восточный базар — автостоянка СГБ (около парка ОДО) — 12:00/20:00
- DJ фестиваль — площадка ГАБТ А. Навои — 12:00/22:00
- Концертная программа — Бродвей — 12:00/22:00
- Фестиваль цветов — площадка за Национальной библиотекой — 12:00/22:00
- Симфонический оркестр — площадка за Национальной библиотекой — 12:00/22:00
- Выставка регионов Узбекистана — фонтан на Бродвее и площадка ГАБТ А. Навои — 12:00/19:00
- Народные мастера — автостоянка ТРЦ «Зарафшан» — 12:00/22:00