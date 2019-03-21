Artel поздравляет всех узбекистанцев с праздником свежести и весеннего обновления Навруз. В этот светлый день компания от всей души желает всем добра, тепла и семейного благополучия. Пусть дом будет полон радости и счастья, а каждое зерно, посаженное в землю, даст щедрые всходы и любое начинание принесет плоды.

Artel желает новых идей и возможностей, оживленного настроения и вдохновения, пробуждения сил и стремлений, открытия новых истоков успеха и покорения всех главных вершин.

Весна у всех народов мира — время возрождения и обновления природы, пора светлых ожиданий и новых надежд на добрый урожай, любовь и согласие в семье, здоровье и счастье детей. И все эти ожидания воплощены в весеннем празднике Навруз.





В жизни узбекистанцев Навруз значит гораздо больше, чем просто праздник. Считается, что чем радостнее он пройдет, тем лучше будет урожай. Именно поэтому в этот прекрасный день люди веселятся, радуются приходу весны, дарят друг другу подарки и протягивают руку помощи ближним.

Навруз отражает все дружелюбие, гостеприимство, щедрость и доброту жителей республики. Ведь именно в этот день каждый стол в стране ломится от угощений, потому что узбекистанцы с удовольствием делятся с ближними и всегда готовы прийти на помощь. Праздник сплачивает и собирает всех за одним казаном, чтобы вместе можно было приготовить и отведать главное блюдо весны — сумаляк.

Artel желает каждой семье мира и благополучия, здоровья и долгих лет жизни. Пусть Навруз принесет весеннее солнце и теплые дни, а вместе с ними удачу, процветание и наполнит жизнь добротой и любовью, как этот праздник.

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