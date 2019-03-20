«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz предлагает читателям подборку рецептов вкусных блюд к Наврузу.

Домашняя самса с зеленью





Этот способ приготовления слоеной самсы с зеленью — очень удобный и подходит для большой семьи или праздничного стола. Тесто получается рассыпчатым и хрустящим, а сама самса — сочной.

Турецкая самса с курицей и сыром





Турецкая самса готовится из песочного теста на сметане с сочной начинкой из курицы с сыром. Тесто можно замесить заранее, например, с утра, а вечером на праздничный ужин приготовить самсу.

Домашний патыр





Какой праздничный стол без горячего вкусного патыра? Рецепт этого патыра легко повторить дома: тесто совсем не капризное, его можно приготовить с вечера и убрать в холодильник, а утром к завтраку испечь горячий хлеб.

Холвайтар





Холвайтар или «жидкая халва» — традиционный праздничный десерт, который оценят сладкоежки.

Пахлава





Пахлава — это известная и вкусная восточная сладость. По этому видеорецепту десерт обязательно получится даже у начинающего кулинара.

Чак-чак





Еще одна восточная сладость, которая не оставит равнодушным ни одного гостя. Нередко в этот десерт для вкуса добавляют орехи, сухофрукты и мак.

Багурсаки на молоке





Вкусные и сладкие багурсаки — это один из вариантов традиционной выпечки к праздникам. В каждой семье багурсаки пекут по-своему, но можно создать неповторимый рецепт этой выпечки, добавив в тесто специй.

Хворост





Невероятно тонкие и хрустящие ломтики, обсыпанные сахарной пудрой, тают во рту. Это быстрое угощение готовится за считанные минуты и отлично выручает, когда нет времени на долгий и сложный десерт.

Турецкая пахлава





Турецкая пахлава по этому рецепту напоминает конфетки, пропитанные сладким сиропом, оставляющие после себя ореховое послевкусие.

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