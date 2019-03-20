Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 марта провел видеоселекторное совещание по вопросам усиления внимания к молодежи, привлечения ее к культуре, искусству и спорту, формирования навыков использования информационных технологий, пропаганды чтения книг среди молодого поколения и обеспечения занятости женщин, сообщила пресс-служба главы государства.

Месяц назад во время поездки в Сырдарьинскую область президент выдвинул пять инициатив по организации социальной, духовно-просветительской работы по новой системе, среди которых — охват молодежи спортом, усиление ее интереса к музыке, художествам, литературе, театру.

«Эти идеи были восприняты нашим народом, особенно молодежью с большим интересом», — говорится в сообщении. Опыт решено распространить во всех регионах страны.

Президент поручил изучить материально-техническую базу и степень эксплуатации центров культуры, школ музыки и искусства на местах, улучшить их работу. Министерства культуры и народного образования должны организовать совместно с хокимиятами дополнительно 1500 кружков в городских и районных центрах культуры и школах исходя из интересов молодежи.

Известных артистов закрепят за районами и городами в качестве творческих советников. Они будут отвечать за развитие культуры и искусства на местах, а хокимы районов и городов будут оказывать материальную и организационную поддержку этой работе.

Министерствам высшего и среднего специального образования и народного образования поручено организовать уроки по истории в музеях, исторических памятниках, местах паломничества и театрах.

Президент отметил недостаточный уровень охвата молодежи физической культурой и массовым спортом несмотря на то, что в стране есть более 12 тысяч спортивных сооружений. Показатель оснащенности школ спортивным инвентарем составляет 56%, в Сурхандарьинской области — 12%, в Хорезме — 14%, в Каракалпакстане — 15%.

В отдаленных селах будут построены малые спортзалы с использованием легких конструкций и сендвич-панелей, поля с искусственным покрытием. Предпринимателям, желающим открыть спортивные сооружения, выделят земельные участки и льготные кредиты по программе «Молодежь — наше будущее».

Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций поручено открыть во всех городах и районных центрах учебные центры по цифровым технологиям на основе передового международного опыта. В центрах организуют бесплатные курсы по электронной коммерции и программированию, ведению бизнеса в сфере IT, будут помогать стартап-проектам.

Глава страны подверг критике слабый уровень доступа к интернету в школах. Министерство народного образования, по развитию информационных технологий и коммуникаций разработают план по обеспечению компьютерных классов всех школ техникой и высокоскоростным доступом к интернету до 2021 года.

Президент отметил, что необходимо поддерживать инициативы предпринимателей по открытию компьютерных игровых центров, в которых будут представлены тесты, викторины, развивающие стратегии и другие полезные программы для расширения знаний и кругозора детей и молодежи.

На совещании обсуждалось, что во многих селах и махаллях отсутствуют условия для чтения. Организованные вместо прежних библиотек информационно-ресурсные центры не справились с возложенными на них задачами. В рамках проекта «Караван просвещения» будет изданы художественные, познавательные, социальные книги и доставлены в Каракалпакстан и все области в количестве не менее 1 миллиона экземпляров.

В каждом городе и районном центре появится по одному образцовому книжному магазину. Агентству информации и массовых коммуникаций поручено развернуть передвижные книжные павильоны во всех городах и районах, оказывать библиотечные услуги жителям сельской местности посредством «библиобусов».

В 2019—2020 годах во всех районах намечено построить 195 швейно-трикотажных предприятий с использованием сендвич-панелей. Для этих производств отобраны густонаселенные, обладающие большими трудовыми ресурсами территории. Ожидается, что в результате будет создано более 24 тысяч постоянных рабочих мест для женщин.

Президент отметил, что женщин, желающих работать, намного больше создаваемых рабочих мест, поручил организовать работы в две смены и производить на предприятиях востребованную продукцию.

Для реализации указанных пяти инициатив за всеми регионами закреплены ответственные руководители. Председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана, хокимы Ташкента, областей, районов и городов, руководство фондов «Нуроний», «Махалла», Комитета женщин, Союза молодежи будут нести персональную ответственность за исполнение поставленных задач, говорится в сообщении.