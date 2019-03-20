Иран, Южно-Африканская Республика и Специальный административный район Гонконг КНР пополнили списки стран, граждане которых могут оформить электронную въездную визу в Узбекистан и стран, гражданам которых предоставляется право получения вида на жительство в Узбекистане.

Это предусмотрено указом президента Шавката Мирзиёева от 19 марта, сообщила пресс-служба Государственного комитета по развитию туризма. Изменения направлены на упрощение въезда в Узбекистан гражданам указанных стран и стимулирование вложений в жилищное строительство республики.

Напомним, право получения вида на жительство в Узбекистане выдается при приобретении на территории страны недвижимости в Ташкенте и Ташкентской области на сумму от 400 тысяч долларов США, в Самаркандской, Бухарской, Хорезмской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — от 200 тысяч, в остальных регионах — от 100 тысяч долларов.