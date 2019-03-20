Средняя цена предложения на вторичном квартирном рынке Ташкента в феврале составила 645 у. е. за квадратный метр. Об этом говорится в обзоре оценочной организации Credo Max Estimation, предоставленном «Газете.uz». Цена остается на этом уровне с ноября, когда она составила 647 у. е. (в декабре — 644, в январе — 646).

Цены на квартиры в домах кирпичного типа по итогам последнего месяца зимы выросли на 1% — с 689 до 697 у. е., а в домах панельного типа снизились на 1% — с 621 до 616 у. е.

В зависимости от количества комнат средняя цена квадратного метра в феврале была такой: однокомнатные — 651 у. е. (-1%), двухкомнатные — 625 (без изменений), трехкомнатные — 662 (без изменений), квартиры с четырьмя и более комнатами — 653 (-1%).

Статистика





Средняя стоимость 1 кв. м жилья в разрезе районов Ташкента за январь-февраль 2019 года. Нажмите для увеличения.

Зона Январь 2019 Февраль 2019 Изменение (%) Зона 1 811 803 -1 Зона 2 677 693 +2 Зона 3 636 635 0 Зона 4 586 589 +1 Зона 5 459 466 +2

Средняя стоимость 1 кв. м в разрезе территориального зонирования (в соответствии с которым устанавливаются ставки земельного налога, у. е.).





Изменение стоимости 1 кв. м квартир в зональном разрезе за январь-февраль 2019 года (Центр города, Зона 1 — удаленность 0−3,7 км от центральной точки (пересечение проспектов Навои и Шарафа Рашидова); 1-й круговой сегмент, зоны 2−4 — 3,7−8,9 км; 2-й круговой сегмент, зоны 5−9 — 8,9−14,4 км; 3-й круговой сегмент, Зона 10 — от 7,6 км). Нажмите для увеличения.

Примечание: Обзор предоставляется исключительно в информационных целях. Данные по ценам представлены интернет-ресурсами dom.vsem.uz и uybor.uz. Единица измерения стоимости предложения зафиксирована на основе переговоров с продавцами, определяемых по выборке из всей базы данных.

О компании

Оценочная организация Credo Max Estimation оказывает полный спектр услуг по оценке (оценка объектов недвижимости, бизнеса, эффективности инвестиционных проектов, ценных бумаг, акций, паев и долей предприятий, имущества, имущественных комплексов, ущерба и восстановительного ремонта, оборудования, транспортных средств, интеллектуальной собственности и НМА, переоценка основных средств), а также консультационное и документарное сопровождение в сфере финансовых вложений и получения кредитов (разработка бизнес-плана, инвестиционных проектов ТЭО, проведение маркетинговых исследований). Телефоны: (99891) 164−01−40, (99871) 271−13−92.