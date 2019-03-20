20 марта состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщила пресс-служба главы Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев поздравил Касым-Жомарта Токаева с вступлением в должность президента Казахстана и пожелал ему успехов на посту.

Главы двух государств подчеркнули важность полномасштабной реализации договоренностей на высшем уровне. Они также обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки.

В завершение разговора главы двух стран обменялись поздравлениями с праздником Навруз и подтвердили готовность укреплять сотрудничество.

Касым-Жомарт Токаев в среду принес присягу и вступил в должность президента Казахстана. Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что с 20 марта прекращает свои полномочия в качестве главы республики, а их исполнение на оставшийся срок переходит к Токаеву, который до этого был председателем Сената парламента Казахстана.